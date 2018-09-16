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KTTO: "Güney Kıbrıs yüzde 48 daha pahalı"

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Güney Kıbrıs’ın KKTC’den yüzde 48 daha pahalı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
KTTO: "Güney Kıbrıs yüzde 48 daha pahalı"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Güney Kıbrıs’ın KKTC’den yüzde 48 daha pahalı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
 

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül 2018 tarihinde Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta yapılan fiyat araştırmasıyla, Güney Kıbrıs’taki pek çok malın fiyatının Kuzey Kıbrıs’a göre oldukça yüksek olduğu belirlendi.

Oda görevlilerinin Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan yoğun alışveriş yapıldığı düşünülen üçer marketten aldığı fiyatların ortalamasının, Kuzey Kıbrıs’ta 906 TL, Güney Kıbrıs’ta ise bin 345 TL olduğu belirtilen açıklamada, “Günlük ihtiyaçların karşılanması için yapılan alışverişlerde ürünlerin fiyat ortalamasına bakıldığında Güney Kıbrıs’ın yüzde 48 daha pahalı olduğu hesaplanmıştır” denildi.

KTTO açıklaması şöyle devam etti:
“Çalışma kapsamında, 46 ürün için aynı marka, ağırlık ve birim dikkate alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Ürün fiyatları, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’taki 3 marketten alınan fiyat ortalamalarını yansıtmaktadır. Çalışmamız kampanyalı ürünlerin fiyatlarını yansıtmamaktadır”

“KDV İNDİRİMİ, FİYATLARA YANSIDI”

Açıklamada ayrıca hükümetin aldığı KDV indiriminin marketlerde halkın tüketimine sunulan bazı malların fiyatlarının indirilmesine neden olduğu gözlemi yapıldığı belirtildi.

Bu tutumun, Kuzey Kıbrıs’ın rekabet gücünü artırırken, oda tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

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