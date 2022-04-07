KTTO Heyeti Ankara'da Temaslar Yapıyor

Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Kıbrıs Türk ekonomisi ile ilgili çeşitli temaslar yapıyor.

Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Kıbrıs Türk ekonomisi ile ilgili çeşitli temaslar yapıyor.



Oda Başkanı Turgay Deniz başkanlığında bugün Ankara’ya giden KTTO heyeti ilk olarak Türkiye Ticaret Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile görüştü. Bu görüşmede iki ülke arasındaki ticareti ve iş ilişkilerini geliştirmeye ve sorunların çözümlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirildi. KTTO heyeti, bugün, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Yönetim Kurulu Üyelerine de bir ziyaret gerçekleştirecek ve Ankara Ticaret Odası tarafından verilecek iftar yemeğine katılacak.



KTTO heyetinin yarınki temasları arasında T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörü Halil Avşarata ile görüşme de bulunuyor. Bu görüşme saat 10’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek. Yarın akşam Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu ile ihtar yemeğinde bir araya gelecek olan KTTO heyeti aynı akşam KKTC’ye dönecek.