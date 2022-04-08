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KTTO Heyeti, Saat 15:00’te Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Fuat Oktay İle Görüşecek

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Ankara’da bulunan Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, bugün saat 15:00’te Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilecek.
KTTO Heyeti, Saat 15:00’te Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Fuat Oktay İle Görüşecek

 

Ankara’da bulunan Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, bugün saat 15:00’te Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilecek.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, dün akşam Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen toplantıya ve iftar yemeğine katıldı. Gürsel Baran başkanlığındaki ATO yöneticileri ile yapılan görüşmelerde özellikle ekonomik hayatın canlandırılması için kısa zamanda sonuç verebilecek önlemlerin neler olduğu tartışıldı.

Ankara’da bulunan KTTO heyeti, dün de Türkiye Ticaret Bakanlığında temaslarda bulunmuş ve iki ülke arasındaki ticareti ve iş ilişkilerini geliştirmeyi değerlendirmiştir. Bu görüşmede KKTC ekonomisinin büyümesi için yapılması gerekenler, enerji ve ulaşım sorunları da ele alınmıştı.

Heyetin bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde yapılacak görüşmeler sonrasında adaya dönmesi bekleniyor

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

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