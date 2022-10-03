KTTO: İhaleye 45 dolarlık teklif veren firmaya  75 dolara taşıma yaptırılılıyor!

İşte açıklama;

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun ihtiyacı olan akaryakıtın temin edilmesi ile ilgili ihale sürecinde hiçbir ticari yaklaşımla izah edilemeyecek ve anlaşılamayacak gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce açılan ihaleye 45 dolar/ton olarak taşıma teklifi veren firmaya, ihale iptal edildikten sonra taşıdığı yakıt için ton başına 75 dolar ödenmesi, izaha muhtaçtır ve “açık bir soygun” görünümündedir.

Mali kaynak yetersizliği gerekçesi ile elektrik şebekesine yatırım yapmaktan kaçınan, Ağırdağ yangını örneğinde olduğu gibi çeşitli çevre felaketlerine neden olan, yolların içinde kalmış elektrik direklerinin yerlerini bile değiştiremeyen ve sayaç bile alamayan; üretim kapasitesini artırması zaten konuşulmayan Kıb-Tek’in her yakıt alımında milyonlarca dolar zarara uğratılması artık tahammül sınırlarını aşmış, açık bir soygun halini almıştır. Kıb-Tek’in akaryakıt ihalesine katılan ve ton başına 45 dolar taşıma ücreti teklif eden firmaya yapılan ton başına 30 dolarlık fazladan ödemenin Mali Polis tarafından derhal araştırma konusu yapılması ve bu durumun bütün kamuoyu önünde açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Böyle bir alımın hesabını sormak, ilgili bütün kurumların ve Kıb-Tek üzerinde yönetim yetkisi olanların sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesi halinde asıl hesap vermesi gerekenler, bu alımın hesabını sormayanlar olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.