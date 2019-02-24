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KTTO ile ''Kıbrıslı Dostlar'' bir araya geldi

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İstanbul temaslarında bulunan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, “Kıbrıslı Dostlar” grubu ile görüştü.
KTTO ile ''Kıbrıslı Dostlar'' bir araya geldi

İstanbul temaslarında bulunan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, “Kıbrıslı Dostlar” grubu ile görüştü.

KTTO heyeti, büyük çoğunluğu İstanbul’da olmak üzere, ülkelerinden uzakta yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu “Kıbrıslı Dostlar” grubu ile kaynaşmak ve iş temaslarında bulunmak üzere yemekli toplantıda bir araya geldi.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen yemekli toplantıda, İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ile İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Rektörü Ercan Kahya da yer aldı. Toplantıda, KKTC’deki gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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