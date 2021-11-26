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KTTO Kadın Girişimciler Komitesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi İş Birliği Yapıyor

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KTTO Kadın Girişimciler Komitesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi İş Birliği Yapıyor
KTTO Kadın Girişimciler Komitesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi İş Birliği Yapıyor

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesi ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Komitesi (KTTO KGK) ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Toplum Çalışmaları Şubesi; kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanması, ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla eğitim, donanım ve iş bulma desteği sağlanması konusunda iş birliği yapma yönünde mutabakata vardı.

KTTO KGK’nın gerek doğrudan gerekse iş birliği halinde bulunduğu kurum/kuruluşlardan destek alarak LTB Kadın Sığınma Evi’nde bulunan veya şiddete maruz kalan kadınların eğitim, bilgi ve beceri düzeyleri esas alınarak kişiye özel eğitim ve donanım planlarının hazırlanması ve hayata geçirilmesi yanında iş bulma desteği de sağlanması amaçlanıyor.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliği detaylarını oluşturmaya yönelik yapılan çalışma toplantısına KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç, komite üyeleri Faika Öznaçar ve Didem Erel, LTB Toplum Çalışmaları Şube Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe, Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Ömür Yılmaz ile Kadın Sığınma Evi yetkililerinden Name Sarıkaya katıldı. Yapılan toplantıda her iki kurumun karşılıklı eğitim ve farkındalık projelerinde iş birliği yapması konusunda da görüş birliğine varıldı.

KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez, tüm insanlık olarak kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet gibi şiddetin her türlüsüne karşı bir tutum içerisinde bulunmanın elzem olduğunu vurgulayarak, kadının ekonomik bağımsızlığını kazanmasının, sadece ekonomik olarak değil hayatta da güçlenmesi anlamına geleceğini vurguladı.

Çerkez, ”Komite olarak esas amaçlarımızı; kadının ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlamak, kadının ekonomiye katılımını artırmak, kadın girişimci sayısını artırmak, fırsat eşitliğinin oluşmasına katkıda bulunmak olarak özetliyoruz. Bu amaçla bugün ilk adımını attığımız iş birliği çerçevesinde şiddete maruz kalan kadınlara ekonomik bağımsızlıkları kazanmaları ve ekonomik olarak güçlenmeleri konusunda vereceğimiz desteklerin can simidi niteliğinde olmasını, aynı zamanda şiddete maruz kalan tüm kadınlara da cesaret vermesini temenni ediyoruz. Daha güzel, daha yaşanır bir dünyayı dayanışma ruhu ile yaratabileceğimize inanıyoruz” dedi.

LTB Toplum Çalışmaları Şube Sorumlusu Sibel Demirpençe ise LTB Kadın Sığınma Evi olarak, her yıl ortalama 30 kadına güvenli barınma hizmeti verildiğini, ortalama 100 kadına ise dış destek şeklinde hukuki destek, iş bulma, ev bulma gibi çeşitli  hizmetler verildiğini söyledi. Demirpençe ayrıca, ”Şiddet ortamından uzaklaşmak isteyen kadınların karşısındaki en büyük zorluk ekonomik sorunlardır ve kadınların güçlendirilerek nitelikli iş kollarında çalışmaları çok  büyük önem taşımaktadır. Kadınlara sunulacak çeşitli eğitim fırsatları ve üretime katılmalarının desteklenmesi ile özgüvenlerinin  yükselmesine katkı sağlanırken, daha iyi iş imkanlarına kavuşmaları da sağlanacaktır.  KTTO Kadın Girişimciler Komitesine başlatılan bu girişim için ve gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederiz’ dedi.

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