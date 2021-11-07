KTTO Kadın Girişimciler Komitesi’nden Büyük Adım

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Komitesi (KTTO KGK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu (TOBB KGK) arasında Kadın Girişimciler İşbirliği Mutabakat’ı imzalandı.

İşbirliği Mutabakatı’na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu adına TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ve KTTO Kadın Girişimciler Komitesi adına KTTO KGK Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç imza koydu.

İmza töreni 5 Kasım 2021 Cuma günü Acapulco Resort Convention ve Spa Hotel’de gerçekleşti.

İmza törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KTTO Başkanı Turgay Deniz de katılarak şahitlik etti.

KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç yaptığı konuşmasına prokolün hayata geçirilmesine katkı koyanlara teşekkür ederek başladı.

Günümüzde kadınların iş dünyasındaki yeri konusunda yapılan tüm bilimsel araştırmaların kadın yöneticilerin olduğu işletmelerin daha başarılı olduğu sonucuna ulaştığını belirterek, ekonomide sürebilir kalkınma ve sürdürülebilir ekonominin sağlanabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğinin şart olduğunun altını çizdi ve kadınların iş gücünde bulunmasının bugün lutuf değil, elzem olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Bilimsel araştırmaların, günümüz koşullarında bu değişiklikler için en az 200 yıl gerektiğini ortaya koyduğunu, ancak bizim bu ortam içerisinde bekleyecek tek bir günümüzün dahi olmadığını belirterek, bu konudaki çalışmaların hızlandırılması gerekliliğini dile getirdi.

Konuşmasında toplumun yarısını doğrudan, tümünü de dolaylı olarak etkileyen bu konu için hep birlikte seferber olmamız ve bu konuda toplum olarak birlikte hareket etmemiz gerektiğini söyledi.

Komite olarak öncelikli olarak dijitalleşme ve yeşil ekonomi alanlarında projeler üzerinde çalıştıklarını ve tümünün hazır olduğunu belirten Gürtunç, TOBB gibi uluslararası tanınmışlık ve takdire sahip, kadın girişimcilere yönelik çalışmalarda her zaman öncü olan bir kuruluşla partner olmaktan da ayrıca onur duyduklarını belirtti.

TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ise konuşmasında öncelikle kadınların eşitlik istediğini ve mesleklerin artık cinsiyetlerinin olmadığını vurguladı.

Kurul olarak bugüne kadar yaptıkları çalışmalara da değinen Öztürk, TOBB KGK olarak 81 İlde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği karnelerini çıkarttıklarını ve bu doğrultuda tüm il kurullarının toplumsal cinsiyet eşitliği karne puanlarının yükselmesine yönelik projeler gerçekleştirdiğinden bahsetti.

Mutabakatı imzalamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Öztürk, Kadın Girişimcileri anlayan ve törene katılan şahitlere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KTTO Başkanı Turgay Deniz’e de teşekkür etti.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da konuşmasında İşbirliği Mutabakatı’nın hazırlanmasına öncü olan ve imza koyan herkese teşekkürlerini ileterek, bu tür anlaşma ve protokollerin artması dileğinde bulundu.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’da tüm katılımcılara teşekkürlerini ileterek, TOBB olarak Kadın Girişimciler Komitesi’nin kurulduğu ilk dönemden bu yana Türkiye’de kadın girişimcilerin ekonomiye katkılarının yadsınamayacak derecede arttığını yapılan araştırmaların sonuçlarının gösterdiğini söyleyerek, bu işbirliği protokolü ile iki ülke arasında yapılacak çalışmalar sonucunda, her iki taraf için de olumlu gelişmeler sağlanacağına dair inancını belirtti.

KTTO Başkanı, Yönetim Kurulu ve Meclisinin destekleri ile kurulan KTTO KGK, Oda Başkanı Turgay Deniz tarafından da imza töreni esnasında kutlandı ve memnuniyetini ve kadınların iş gücüne katılımı ve girişimiciliği için desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde kadınların iş ortamında mobilizasyonun güçlendirmek amacıyla ve vizyonu, kadınların iş dünyasına etkin ve sürdürülebilir katılımını sağlamak olan KTTO KGK 2020 yılında kuruldu.

İmzalanan işbirliği mutabakatı, TOBB KGK ve KTTO KGK arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla iki tarafın ortak projeleri ile Komitelerin çalışmalarını ve sonuçlarını daha ileriye götürmeyi, kadınların farkı sektörler içerisinde yer alabilmesi için daha çok eğitim projeleri hazırlanması, girişim fırsatlarının yaratılması, kadın kooperatiflerine yönelik çalışmalar yapılması, yatırımlar, endüstriyel ve teknoloji işbirliği alanda ortak çalışmalar gibi farklı ortak projelere imza atmayı planlıyor.