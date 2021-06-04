KTTO, kara sınır kapılarının yeniden geçişlere açılmasını  selamladı,liderleri kutladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, kara sınır kapılarının yeniden geçişlere açılmasını selamladı,liderleri kutladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs’ta yaşayan iki halkın başlıca temas, ticaret ve ilişki olanağını oluşturan bu kapıların açılması konusundaki önderlikleri nedeniyle Kıbrıslı Türk lider Sayın Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Sayın Anastasiadis’i kutluyoruz. İki liderin bu konuda gösterdikleri çaba ve önderlik, her zaman örnek olarak anılacak niteliktedir.”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, kara kapılarının salgın nedeniyle bile olsa kapatılmasına ilk günden karşı çıktığını belirterek, aradan geçen yaklaşık bir yıl süresince Oda’nın, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, adada bulunan yabancı misyonlar nezdinde sürekli girişimler yaptığını, Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) ile temaslarında konuyu gündeme getirdiğini ve kapıların tümünün, geçişe açılmasını talep ettiğini kaydetti.

Adadaki güven artırıcı önlemlerin en önemlisinin bu kapılar kullanılarak sağlanan temaslar olduğu kaydedilen açıklamada, bu konudaki çabaların böyle bir başarı ile sonuçlanmış olmasının kendilerini memnun ettiği belirtildi.

Ada üzerinde yaşayan iki halkın temas olanaklarının her koşulda en yüksek seviyede olmasının başlıca hedeflerinden biri olduğu kaydedilen açıklamada, bu olanaklar sayesinde iki halka mensup kişilerin birbirleri ile ticaret yapacakları, iletişim içinde olacakları ve birbirlerini daha iyi anlama fırsatı bulacakları kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kara kapılarının bugünkü şekli ile geçişlere açılmasından sonra beklentimiz, aşılamasını tamamlamış olan kişilere konan kısıtlamaların da tamamen kaldırılmasıdır.

Adamızı turist olarak ziyaret edecek kişilerin bu kapıları kullanarak adanın turizm potansiyelinden bir bütün olarak yararlanmalarının sağlanması da önemle üzerinde durulması gereken hususlardan biridir. Gerek Kuzey’de, gerekse Güney’de konaklayan veya konaklayacak olan turistlere böyle bir olanak sunulması bütün dünyada yeniden canlandırılmaya çalışılan turizm sektörünün ayağa kalkmasına yardımcı olacaktır.

Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin kapıların yeniden açılmasında gösterdikleri liderliği yukarıda belirttiğimiz hususlarda göstereceklerine olan inancımızı paylaşır, geçişlerin yeniden başlamasının Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halklarına huzur ve refah getirmesini dileriz.”