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KTTO: “Kısmi Mesai Kararnamesi, Ekonomik Zorlukların Dayanışma İçinde Atlatılmasına Ciddi Şekilde Katkıda Bulunacak”

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KTTO: “Kısmi Mesai Kararnamesi, Ekonomik Zorlukların Dayanışma İçinde Atlatılmasına Ciddi Şekilde Katkıda Bulunacak”
KTTO: “Kısmi Mesai Kararnamesi, Ekonomik Zorlukların Dayanışma İçinde Atlatılmasına Ciddi Şekilde Katkıda Bulunacak”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kısmi Mesai Kararnamesi’nin, ekonomik zorlukların dayanışma içinde atlatılmasına ciddi şekilde katkıda bulunacağına inanç belirtti.

KTTO, işletmeleri ve istihdamı korumak için bir gereklilik olarak gündeme gelen esnek çalışma süreleri ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasına  katkı koyarak, süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgın tehlikesine karşı alınan sağlık önlemlerini destekleyen ve bu önlemlerin güçlendirilmesi için maddi olanaklarını seferber eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, salgının ekonomik hayata yaptığı etkileri azaltmak için de çalıştığını ve özellikle hükümet ile görüş alışverişini sürdürerek, gerekli önlemlerin zamanında alınması için uğraş verdiğine dikkat çekti.

Açıklamada, aylık çalışma süresinin esnek hale getirilmesinin, eksik maaş ödenecek olsa bile çalışanların istihdamının devamlılığını sağlayacağı ve işletmelere işçi çıkarmadan yollarına devam etme olanağı vereceği ifade edildi.

Bu kararnamenin beklenen yararı sağlayabilmesi için bir kişinin en az 10 gün çalıştırılması; iş yerlerinin kısmi olarak çalıştıracakları personel için herhangi bir kısıtlayıcı kota içermemesi ve uygulamanın Mayıs ayını da kapsayacak şekilde en az 6 ay süreyle yürürlükte kalması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İstihdamın devamlılığını sağlayacak bir diğer etkili önlem ise, 7 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’ndan yapılacak 1500 TL’lik maaş destek ödemelerinin Mayıs ayında da geçerli olmasının sağlanması olacaktır.”

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