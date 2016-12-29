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KTTO-LAÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

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KTTO-LAÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı
İki yıl süreyle geçerli olacak bir işbirliği protokolü imzalandı...

Kıbrıs Türk Ticaret Odası  (KTTO) ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) eğitim, araştırma ve karşılıklı istişare konularında iki yıl süreyle geçerli olacak bir işbirliği protokolü imzaladı.

Her iki kurum arasında kapasite paylaşımını amaçlayan protokole göre; her iki taraf konularında uzman kişiler tarafından seminerler, sunumlar, konuşmalar düzenleyecek. Ayrıca gündemdeki konularla ilgili oda mensuplarının ve öğretim üyelerinin katılacağı ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunulacağı yuvarlak masa toplantıları, paneller, çalıştaylar organize edilecek, KTTO’ya bağlı iş yerlerinde bölüm öğrencileri için staj imkânı aranacak.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, protokolün imzası sırasında konuşan Fikri Toros; Lefke’nin kalkınması için gerekli yatırımların doğru yönlendirmeler ve işbirliği ile mümkün olacağını, bunun da ancak işbirliği içerisinde çalışmakla ekonomide katkıya dönüştürülebileceğini kaydetti.

LAÜ Rektör Danışmanı Mehmet Ali Egemen de yaptığı konuşmada üniversite olarak sektörlerle daha yakın bir işbirliği içinde olmak istediklerini, üniversitenin gerek bölge gerekse ülke ekonomisine önemli bir katkı yaptığını ve bu katkının kalitesini de her geçen gün daha yukarı çekmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

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