KTTO Londra Temsilciliği bugün törenle açılıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Ankara ve Brüksel’in ardından 3’üncü temsilciliğini Londra’da açıyor.

Londra temsilcilik ofisinin açılışı bugün törenle gerçekleştirilecek.

Londra’nın merkezindeki Soho semtinde, D’Arbley Street’te açılışı yapılacak olan temsilcilik ofisi için düzenlenecek törende Turgay Deniz başkanlığındaki Ticaret Odası heyeti de hazır bulunacak.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta üretilen mal ve hizmetler için İngiltere’de müşteri bulma, iki ülke arasındaki ticarette ortaya çıkan sorunların giderilmesi için lobi faaliyetleri yapma gibi hedeflerle kurulan ofisin ayrıca İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile ilişkileri derinleştirmeyi de amaçladığı kaydedildi.