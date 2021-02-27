  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

KTTO: Marketler 19.00'da kapansın

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası bir açıklama yayınlayarak denetimsizliğe tepki gösterdi
KTTO: Marketler 19.00'da kapansın

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bir açıklama yayınlayarak denetimsizliğe tepki gösterdi:

DENETİM NEREDE?

KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi artan yerel vakalar nedeniyle 26 Ocak’ta başlayarak ikinci kez kapanma kararı almıştı. 24 gün kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta kısmi açılım kararı hepimize bir umut olmuştur. Fakat denetimlerdeki yetersizlikler bir süre sonra vaka sayılarının daha da artmasına sebebiyet vereceği gibi, yine tüm ülkeyi çıkmaza  sürükleyecektir.

KTTO olarak tüm basın bildirilerimizde denetime büyük  önem verilmesi konusunda defalarca uyarı yapmamıza rağmen özellikle marketlerde yapılmayan denetimlerin bedelini yine biz ödeyeceğiz!

5m2 başına 1 kişi olarak açıklanan kuralın özellikle bazı marketlerde 1m2 de 5 kişi olarak görüldüğü ve bunun hiç bir şekilde denetlenmediği aşikardır. Ancak iş yerlerinin marketlerle aynı saatte kapanması da yoğunluğu arttırmaktadır. Marketlerin kapanış saatlerinin de 19.00 olarak değiştirilmesi önlem olarak alınabilecek alternatiflerdendir

Gerek kamu gerek özel sektör çalışanımızın bir kez daha kapanmaya dayanacak gücü kalmamıştır. Açılım süreci boyunca tüm çalışma düzenlerine ve kısıtlı çalışma saatlerine riayet etmemiz sürdürülebilir açıķ kalmanın şartıyken ne yazık ki insanımız da bu kurallara uymamakta diretmektedir.

Öyleyse devlet tüm gücü ile denetlemesini tam anlamıyla yapmalı gerekli gördüğü yerleri kapatmalıdır. Bu virüsten kurtulmamızın başka çaresi yoktur! Kurallara uymayan tüm işletmeler derhal kapatılmalı ve bu denetimsizliğin önüne geçilmelidir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor27 Şubat 2021 Cumartesi 09:14
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı ? (27 Şubat 2021)27 Şubat 2021 Cumartesi 09:03
  • Arıklı Gazeteci Gazihan'dan özür diledi26 Şubat 2021 Cuma 22:24
  • Gazeteciler Sokağa çıkıyor:Yürüyoruz; Çünkü korkmuyoruz!26 Şubat 2021 Cuma 21:50
  • Özersay:"Arıklı kendinden geçmiş görünüyor''26 Şubat 2021 Cuma 21:42
  • Akdoğan'da aşı olmak isteyenler bu formu dolduracak26 Şubat 2021 Cuma 21:34
  • Bu da oldu! Aynı daire müdürlüğüne 2 müdür aynı anda atandı!26 Şubat 2021 Cuma 21:19
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, müzisyenlere destek olmak için girişim başlattı26 Şubat 2021 Cuma 21:08
  • Toplam 5494 test yapıldı, 20'si yerel 38 pozitif vakaya rastlandı26 Şubat 2021 Cuma 20:18
  • 5494 test 38 pozitif vaka26 Şubat 2021 Cuma 20:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti