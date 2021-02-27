KTTO: Marketler 19.00'da kapansın

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bir açıklama yayınlayarak denetimsizliğe tepki gösterdi:

DENETİM NEREDE?

KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi artan yerel vakalar nedeniyle 26 Ocak’ta başlayarak ikinci kez kapanma kararı almıştı. 24 gün kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta kısmi açılım kararı hepimize bir umut olmuştur. Fakat denetimlerdeki yetersizlikler bir süre sonra vaka sayılarının daha da artmasına sebebiyet vereceği gibi, yine tüm ülkeyi çıkmaza sürükleyecektir.

KTTO olarak tüm basın bildirilerimizde denetime büyük önem verilmesi konusunda defalarca uyarı yapmamıza rağmen özellikle marketlerde yapılmayan denetimlerin bedelini yine biz ödeyeceğiz!

5m2 başına 1 kişi olarak açıklanan kuralın özellikle bazı marketlerde 1m2 de 5 kişi olarak görüldüğü ve bunun hiç bir şekilde denetlenmediği aşikardır. Ancak iş yerlerinin marketlerle aynı saatte kapanması da yoğunluğu arttırmaktadır. Marketlerin kapanış saatlerinin de 19.00 olarak değiştirilmesi önlem olarak alınabilecek alternatiflerdendir

Gerek kamu gerek özel sektör çalışanımızın bir kez daha kapanmaya dayanacak gücü kalmamıştır. Açılım süreci boyunca tüm çalışma düzenlerine ve kısıtlı çalışma saatlerine riayet etmemiz sürdürülebilir açıķ kalmanın şartıyken ne yazık ki insanımız da bu kurallara uymamakta diretmektedir.

Öyleyse devlet tüm gücü ile denetlemesini tam anlamıyla yapmalı gerekli gördüğü yerleri kapatmalıdır. Bu virüsten kurtulmamızın başka çaresi yoktur! Kurallara uymayan tüm işletmeler derhal kapatılmalı ve bu denetimsizliğin önüne geçilmelidir.