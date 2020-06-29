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KTTO: "Meclis çalışmaya devam etmeli"

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KTTO: "Meclis çalışmaya devam etmeli"
KTTO: "Meclis çalışmaya devam etmeli"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan (KTTO) yapılan açıklamada Cumhuriyet Meclisi’nin bugün son toplantısını gerçekleştirerek yaz tatiline giriyor olması eleştirildi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Koronavirüs dolayısıyla devam eden salgın sürecinde Meclis’in tatile girmesinin gündeme gelmesi üzerine “üzüntü” duyduklarını belirterek Meclis gündeminde bekleyen yasa tasarısı ve önerilerin değerlendirilmesi için toplantılarına devam etmesi gerektiğini aktardı.

KTTO’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Kıbrıs Türk halkı, bütün kurumları ile birlikte Covid-19 salgını ile mücadele etmekte; salgının etkisi ile oluşan ekonomik sorunlar önemini giderek artırmaktadır. Gündemde böyle bir mücadele varken, KKTC Meclisi’nin alışılmış bir şekilde tatile girmesinin gündeme gelmesi, tarafımızdan büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır.

Kıbrıs Türk halkı salgın ile mücadele ederken KKTC Meclisi’nin hükümet tarafından kabul edilen yasa gücündeki kararnameleri zamanında görüşmek; hükümet uygulamaları ile ilgili denetimleri sürdürmek ve yıllardan beri gündeminde beklemekte olan yasa tasarı ve önerilerini değerlendirmek üzere çalışmalarını devam ettirmesi büyük bir gereklilik, aynı zamanda moral bir zorunluluktur. Halkımız salgın ve salgının ekonomik etkileri ile ilgili ciddi bir mücadele içindeyken Meclisimizin tatilde olması kabul edilebilir bir durum olmayacaktır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak tüm milletvekillerimizi halkımızın mücadelesine sahip çıkarak, halkın fedakarlıklarına katkıda bulunmaya hazır olduklarını göstermeye ve Meclisin yaz aylarında çalışması için gerekli kararları almaya çağırıyoruz.”

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