  • BIST 3.999,69
  • Altın 988.394
  • Dolar 18.5989
  • Euro 18.3846
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

KTTO motorlu araç vergileri ile ilgili düzenlemelerin açıklanmasını talep etti

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) motorlu araçlarla ilgili vergi düzenlemeleri çalışılırken, ticari araçların vergi ve fon oranlarının kaldırılmasının sağlanması gerektiğini belirtti.
KTTO motorlu araç vergileri ile ilgili düzenlemelerin açıklanmasını talep etti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) motorlu araçlarla ilgili vergi düzenlemeleri çalışılırken, ticari araçların vergi ve fon oranlarının kaldırılmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, ekonomik ve ticari alanlarda yapılması düşünülen vergi düzenlemelerinin kalıcı ve sürdürülebilir olması için bütünlüklü bir bakış açısı ile çalışılması, veri analizine dayandırılması ve düzenlemeyle amaçlananların ortaya konularak doğru zamanda yürürlüğe konulması gerektiği kaydedildi.

Motorlu araçlarda KDV indirimi yapılacağı söylentilerinin henüz netlik kazanmamasının belirsizliklere neden olduğu  ve satışlardaki istikrarı bozma tehlikesi yarattığı belirtilen açıklamada, “Her alanda olduğu gibi motorlu araçlarda vergi düzenlemeleri, söylentilerin uzamasına neden olmadan ve uzun vadeli olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır.” denildi.

Motorlu araçlar ile ilgili vergi düzenlemeleri çalışılırken, Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi ticari araçların vergi ve fon oranlarının kaldırılmasının sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, motorlu araçlardaki vergi düzenlemelerinin, ticari araç filolarının yenilenmesine ve işletmelerin verimliliğinin artırılmasına fırsat verecek bu düzenlemeyi de içerecek şekilde en erken zamanda kamuoyu ile paylaşılması talep edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Coşkun'dan Adaylık Sinyali: Hizmeti Genişletme Zamanı24 Ekim 2022 Pazartesi 15:33
  • Sevim Karabiber Hayatını Kaybetti24 Ekim 2022 Pazartesi 15:27
  • Ersin Tatar'dan Binali Yıldırım'a Geçmiş Olsun Ziyareti24 Ekim 2022 Pazartesi 15:25
  • Hasipoğlu: Hukuki Belirliliğin Olduğu Tespit Edildi24 Ekim 2022 Pazartesi 15:12
  • Tahıl ve Yem Bitkileri 15 Köyde Doludan, 21 Köyde de Dondan Zarar Gördü24 Ekim 2022 Pazartesi 14:57
  • İtirazlar Cuma Gününe Kadar Kabul Edilecek24 Ekim 2022 Pazartesi 14:51
  • Çocuk Cinayetinin Suç Ortağıydı Hademe Olarak İşe Girdi24 Ekim 2022 Pazartesi 14:45
  • Çavuşoğlu: Mücadele Çocukların Eğitim Hakkı Üzerinden Olmamalı24 Ekim 2022 Pazartesi 14:40
  • Limasol Bankası Okullarda24 Ekim 2022 Pazartesi 14:34
  • Yalınkaya: Her yıl ayrılan katkı paylarının hakkaniyet çerçevesinde kurgulanmalı24 Ekim 2022 Pazartesi 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti