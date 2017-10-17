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KTTO, partileri seçim tarihini yeniden değerlendirmeye çağırdı

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KTTO, partileri seçim tarihini yeniden değerlendirmeye çağırdı
KTTO: “Kısa bir süre ötelenmesi toplumun geneline yararlı olacak”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Cumhuriyet Meclisi’nde temsilcisi bulunan partileri, seçim için düşünülen tarihi yeniden değerlendirmeye çağırdı. Oda’dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi’nde en büyük iki gruba sahip Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Ulusal Birlik Partisi’nin milletvekilliği genel seçimlerinin 7 Ocak 2018 tarihinde yapılması konusunda yoğunlaştıklarını anımsatarak, “Elbette böyle bir kararı alma yetkisi münhasıran Cumhuriyet Meclisi’mize aittir. Demokrasinin önkoşulsuz gereksinimi olan seçimlerin sağlıklı bir ortamda yapılması Oda’mızın en büyük arzusu ve dileğidir” dedi.

Ülkede geleneksel olarak Aralık ayının, 7’den 70’e herkesin okullarda, işyerlerinde, dairelerde ve evlerinde sosyalleşmeyi en yoğun yaşadığı ve ekonomik aktivitelerin azami seviyeye çıktığı bir ay olduğu vurgulanan açıklamada, 7 Ocak 2018’de erken seçim yaparak Aralık ayının yukarıda bahsedilen şekilde yaşanması yerine seçim kampanyaları ve olası seçim ortamı gerginlikleri ile geçirilmesini sakıncalı buldukları belirtildi.
Oda, bu nedenle, düşünülen tarihin kısa bir süre daha ötelenmesinin toplumun geneline yararlı bir seçenek olacağını düşündüklerini açıkladı.

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