KTTO: “Taşınmaz Mal Komisyonu etkinlik kazanmalıdır”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) etkinlik ve dinamizm kazanmasının sağlanması gerektiğini açıkladı.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununun önemli yanlarından biri olan mülkiyet sorununun Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını koruyacak şekilde çözümlenebilmesini sağlayacak en önemli mekanizma olan TMK’nın mülkiyet sorununun çözümlenmesinde etkili bir hukuk yolu olmadığı iddialarına güçlü bir yanıt verilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, 31 Ekim tarihinde yaptığı bir açıklama ile PavlosLoizou isimli Kıbrıslı Rum’un komisyon çalışma süreçlerinin makul olmadığını ileri sürerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun reddedildiğini duyurduğu anımsatılan açıklamada, “Bu açıklama ile Kıbrıs Rum tarafının, Taşınmaz Mal Komisyonu’nu etkisiz hale getirmek amacıyla çeşitli girişimler yaptığı ve komisyon çalışmalarındaki yavaşlığı veya yetersizlikleri istismar etme gayreti içinde olduğu görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bu bilgilerin, Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından hükme bağlanmış çeşitli dosyaların gerektirdiği ödemelerin yapılabilmesi için yeterli kaynağın bulunamadığı haberleriyle değerlendirildiğinde, komisyon çalışmalarının uluslararası geçerliliği olan bir hukuk yolu olarak kabul görmesinin ciddi bir tehdit altında olduğu sonucuna vardıklarına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türk halkının 2004 referandumundan sonra uluslararası alanda elde edebildiği tek kazanım olan ve mülkiyet sorununu, bütünlüklü bir çözüm olasılığı dışında çözebileceğimiz yegane yöntem olarak hayati bir önem taşıyan bu mekanizmanın karşı karşıya bulunduğu tehdidi ortadan kaldırmak, acil bir görev olarak ortaya çıkmıştır.

Anlaşıldığı kadarı ile bu tehdit, “komisyon çalışmalarının yeterince süratli olmaması” ve “komisyon kararlarının gerektirdiği ödemelerin yapılabilmesini sağlayacak kaynağın temin edilememesi” şeklinde iki yetersizlikten kaynaklanmadır.”

Komisyon çalışmalarının süratinin, ele alınan dosyalardaki karmaşıklık veya zorluklardan doğrudan etkilendiği belirtilen açıklamada, bürokratik veya teknik kapasite yetersizliğinden kaynaklanan zaman kayıplarının giderilmesi gerekliliğinin, Loizou başvurusu ile çok açık bir şekilde ortaya çıktığına dikkat çekildi.

“KAYNAK YETERSİZLİĞİ İLE İLGİLİ TARTIŞMALARIN SÜRATLE SONUÇLANDIRILMASI GEREK”

Açıklamada, öyle denildi:

“Kaynak yetersizliği ile ilgili tartışmaların süratle sonuçlandırılarak Taşınmaz Mal Komisyonu’nun mülkiyet sorununun çözümlenmesinde etkili bir hukuk yolu olmadığı iddialarına güçlü bir yanıt verilmesi; gerekli önlemler alınarak Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinlik ve dinamizm kazanması sağlanmalıdır.

Kıbrıs sorununun en önemli yanlarından biri olan mülkiyet sorununun Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını koruyacak şekilde çözümlenebilmesini sağlayacak en önemli mekanizma olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun hayatiyeti ile ilgili bu gelişme ve sorunlar ciddiyetle değerlendirilmeli ve gerekli önlemler zaman yitirilmeden alınmalıdır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu önemli konunun takipçisi olmaya devam edecektir.”