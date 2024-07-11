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KTTO: Ticaret Güney çarşısına kayıyor

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Son günlerde gerek esnafımız gerekse daha büyük ölçekte iş yapmaya çalışan iş insanlarımız Güney Kıbrıs çarşısı ile olan rekabette geri kaldığımız ve bu gidiş durdurulamazsa ticaretin büyük ölçüde güneye kayacağı uyarısında bulunmaktadırlar.
KTTO: Ticaret Güney çarşısına kayıyor

 

İşte açıklama;

Son günlerde gerek esnafımız gerekse daha büyük ölçekte iş yapmaya çalışan iş insanlarımız Güney Kıbrıs çarşısı ile olan rekabette geri kaldığımız ve bu gidiş durdurulamazsa ticaretin büyük ölçüde güneye kayacağı uyarısında bulunmaktadırlar. İş insanlarımızın basına da yansıyan bu uyarılarına karşın konunun hükümet düzeyinde ele alınmadığını görmek tehlikenin boyutunu artırmakta ve hepimizi derinden üzmektedir.

Bilindiği gibi, KKTC ekonomisinin Covid-19 salgını sonrasında yeniden toparlanmasında Güney Kıbrıs üzerinden gelen müşteri potansiyeli ciddi bir rol oynamış ve işletmelerimizin canlanması için ciddi bir kaynak oluşturmuştu. Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyonun fiyat istikrarını bozması ve KKTC’nin rekabet gücünü koruyacak tedbirler alınmaması nedeni ile Güney Kıbrıs’tan müşteri almayı bırakın, kendi yurttaşlarımızın alış-verişlerini Güney Kıbrıs’tan yaptığını görmeye başladık. Et sorunuyla birlikte başlayan bu süreç, et ithalatının başlatılmış olmasına karşın devam etmekte ve işletmelerimiz için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

2024 yılının ilk beş ayındaki verilerine göre Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e geçişler, geçen yılki seviyesini koruyor olsa bile odamıza iletilen bilgiler yapılan alış-verişte ciddi bir düşüş olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, 2023 yılının ilk beş ayında 982 bin olan Kıbrıslı Türklerin Güney’e geçiş sayısı %13,4 oranında artarak 1 milyon 113 bine yükselmiştir. Rakamlar ticaretin güneye kaymakta olduğunu net bir şekilde göstermektedir.

Güney Kıbrıs’tan gelen talebin KKTC ekonomisinin en önemli kaynaklarından birini oluşturduğu herkes tarafından bilindiğine göre, hükümetimizin bu talebi canlı tutacak önlemleri almasının büyük bir gereklilik olduğu açıktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası bu süreci yakından izlerken rekabet gücümüzü yükseltmek için katkı yapmaya ve paydaşları ile iş birliği içinde olmaya devam edecektir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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