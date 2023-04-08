KTTO, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğine Gözlemci Üye Olarak Kabul Edildi

KTTO, TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİĞİNE GÖZLEMCİ ÜYE OLARAK KABUL EDİLDİ

11 Kasım 2022 tarihinde Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenen 9. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Teşkilat’a gözlemci üye olarak kabul edilmesinin ardından Kıbrıs Türk Ticaret Odası da 7 Nisan 2023 tarihinde İstanbul’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Plaza’da gerçekleştirilen Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulunda gözlemci üyeliğe kabul edildi.

Genel Kurulda konuşma gerçekleştiren Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz bu teşkilat altında birleşen devletlerin işbirliği ile iş insanları ve iş örgütlerinin katkılarının geleceği şekillendirmede çok önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin bir parçası haline gelmeyi ve Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesine katkı koymayı gönülden arzu ettiklerini ifade eden Oda Başkanı Turgay Deniz Türk Devletleri ile bu platformda da yakınlaşmamızın sürdürüleceğine ve halklarımızın refahı ile ekonomilerimizin gelişmesine katkıda bulunacağına inancını belirterek konuşmasını tamamladı.

Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye ve gözlemci üye olan 8 ülkenin iş örgütleri tarafından temsil edilen Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin başkanlığına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden seçildi. KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar’ın da katıldığı Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Genel Kurulu’nda Oda Başkanı Turgay Deniz’e KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti.