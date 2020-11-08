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KTTO, Türkiye–AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı üyeleri onuruna yemek düzenledi

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye – AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı üyeleri onuruna yemek düzenledi.
KTTO, Türkiye–AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı üyeleri onuruna yemek düzenledi

KTTO’dan verilen bilgiye göre, yemekte, TOBB, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (T.KAMU-SEN), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’in yer aldığı Türkiye – AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı üyelerinin Başkan ve temsilcileri; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Hür-İş Federasyonu ve Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası başkanları ve yetkilileri ile bir araya geldi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz yaptığı konuşmasında gerek KKTC’de, gerekse Türkiye’de birlikte çok daha başarılı ve halka refah olarak geri dönecek güzel işler yapmak, sadece örgütlerle değil, iş insanlarıyla da yeni birlikteliklere imza atmak zorunda olduklarını belirtti.

Tarımdan sanayiye, turizmden ticarete kadar pek çok alanda birlikte yapılacak işler olduğunu vurgulayan Deniz, “Girişim yeteneğimizi, bilgimizi, sermayemizi ve iş gücümüzü birlikte değerlendirerek yeni bir gelecek inşa etmeye başlamak zorundayız’ dedi.

Deniz, “KTTO’nun ülkede faaliyet gösteren iş dünyası örgütleri ve çalışanların örgütlü bulunduğu sendikalar arasında iş birliğini geliştirmek ve ekonomik ve sosyal konularda istişarelerde bulunmak amacıyla Kıbrıs Türk Karma İstişare Komitesi’nin kurulması için çeşitli girişimler yapmakta olduğunu belirterek, “Temennimiz en kısa sürede bu oluşumu gerçekleştirmektir”dedi. 

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