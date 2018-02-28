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KTTO ve KTSO: “Hidrokarbon potansiyelinin yeni gerilimlere neden olmasını istemiyoruz”

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KTTO ve KTSO: “Hidrokarbon potansiyelinin yeni gerilimlere neden olmasını istemiyoruz”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Canan Avunduk ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı doğal gaz arama faaliyetleriyle ilgili ortak açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk iş dünyası, Doğu Akdeniz’de var olduğu düşünülen hidrokarbon potansiyelinin yeni gerilimlere neden olmasını istemediğini,  bu potansiyelin bölgede yaşayan tüm halkların yararına olacak şekilde yeni işbirliklerine kaynaklık etmesi gerektiğine inandığını duyurdu.

Ortak açıklamada, işbirliğinin sağlanması için Kıbrıs sorununun en erken zamanda hakkaniyete dayanan sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması veya bu olamadığı takdirde, Kıbrıs sorununa taraf olan iki halkın temsilcilerinin hidrokarbon potansiyeli konusunda bir uzlaşmaya varmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Başta Avrupa Birliği olmak üzere, bütün uluslararası aktörlerin dikkat ve çabalarını bu hedefe yoğunlaştırması, etkilerini bu doğrultuda kullanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk iş dünyasının örgütleri olarak Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulma hedefine bağlı olduğumuzu ama Kıbrıs Türk halkını yok sayan tutumlara karşı mücadele etmeye de devam edeceğimizi kamuoyu ile bir kez daha paylaşırız” denildi.

İki odanın ortak açıklamasında, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs’ı çevreleyen denizlerde tek taraflı doğal gaz aranması ile ilgili olarak yıllardan beri devam eden çabalarının Doğu Akdeniz’deki gerginliği arzu edilmeyen boyuta taşıdığı belirtildi.

“Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya yanaşmayan, buna karşılık Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti unvanını diğer paydaşlar ve Türkiye aleyhine kullanmaya devam edebilen Kıbrıs Rum tarafının, bu faaliyetlerini devam ettirme cesaretini başta Avrupa Birliği olmak üzere kimi uluslararası örgütler ve devletlerden gördüğü destekten aldığı açıktır” denilen açıklamada, Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs sorununun varlığını ve diğer Kıbrıslı Türkleri bir kez daha görmezlikten geldiği ve gerginlik sanki Türkiye’den kaynaklanıyormuş gibi, Türkiye’yi bölgedeki faaliyetlerini durdurmaya çağırdığı kaydedildi.

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