  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

KTTO: Yanarak Yok Olmak İstemiyoruz

» »
KTTO, orman yangınlarının nedenleri ve sonuçları ile ilgili basın açıklaması yaptı
KTTO: Yanarak Yok Olmak İstemiyoruz

Geçtiğimiz Cuma gecesi, Ağırdağ gibi merkezi ve güzide bir köyümüzde adete gözümüzün önünde yaşanan orman yangını hepimizi derinden üzmüş ama üzdüğü kadar da düşündürmüş olmalıdır.

Her yangından sonra yangının nedenleri üzerinde sonucu belirsiz bir tartışma başlamakta, yeni bir yangına kadar bu tartışma da unutulup gitmektedir. İnsanlarımızın canının ve malının çok ciddi bir tehdit altında olduğunu kanıtlamış olan Ağırdağ yangını, yaygınların en önemli nedeninin “kamusal yatırımların ve hizmetlerin yetersizliği” olduğunu ortaya çıkarmıştır. Orman alanlarından geçen elektrik kablolarının varlığı, kuru ot temizliğinin zamanında yapılmaması, yangına müdahale için yeterli bir gücün ve haberleşme ağının oluşturulmamış olması veya bütün bu konularda alındığı belirtilen önlemlerin başka kamusal görevler gibi “göstermelik” durumda kalması, yangınların ve yangınlara zamanında müdahale edilememesinin başlıca nedenidir.

Herhangi bir devlet dairesinde yaşanan sorunların bu alanda da yaşandığının, yetersiz kalan araç-gerecin kullanılması konusunda bile etkin olunamadığının gözlemlenmesi için büyük bir dikkat harcamaya gerek yoktur. Bir devlet dairesinde çöken bilgisayar sisteminin yurttaşların öfkesine neden olmasını geçiştiriyor olsak bile yangınların ülkemizi adeta küle dönüştürmekte olmasına seyirci kalamayız. Ne yazık ki KKTC’de kamusal sistem çok ciddi bir çöküş yaşamakta ve tükettiği kaynağın karşılığını verememektedir. KKTC kamu sistemi, bir bütün olarak yapılan istihdamların ve harcanan kaynağın karşılığını verecek şekilde düzenlenmelidir. Kamusal hizmetlerin “etkinlik” ilkesine bağlı olarak yeniden düzenlenmemesi durumda yangınların artması ve zararların büyümesi; elektrik sisteminin çökmesi; okulların ve hastanelerin çürümeye devam etmesi; yurttaşların devletlerine yabancılaşması ve sonuçta KKTC’nin bir enkaza dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yıllardan beri “kamu reformu” vurgusu yaparken, gerçekte tam olarak bu yetersizliğe işaret etmekte ve kamusal hizmetlerin kalitesi ile verimliliğinin yükselebilmesi için vergi gelirleri başta olmak üzere bütün kamusal kaynakların yerinde ve etkin bir şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekmeye çalışmaktadır. Ne yazık ki bu çağrılara yeterince yanıt verilmemiş ve kamu reformu konusunda ciddi adımlar atılmamıştır. Bugün gelinen aşamada böyle bir reformu gerçekleştirmek konusunda fazla zamanımız kalmadığı da açıktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Yarın Açılıyor02 Ekim 2022 Pazar 11:20
  • Ağırdağ'daki Yangın Hakkında Gelişme02 Ekim 2022 Pazar 11:13
  • 2 Farklı Bölgede Hırsızlık02 Ekim 2022 Pazar 11:08
  • 22 Yaşındaki Genç Kavga Esnasında Karnından Bıçakladı02 Ekim 2022 Pazar 11:04
  • Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı02 Ekim 2022 Pazar 11:01
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin 32. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı02 Ekim 2022 Pazar 10:46
  • Erdoğan: Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve halk vardır01 Ekim 2022 Cumartesi 19:26
  • Şentop: Türkiye Cumhurbaşkanı Tatar'ın tavrını desteklemektedir01 Ekim 2022 Cumartesi 16:55
  • Tatar: Büyük bir felaket önlendi01 Ekim 2022 Cumartesi 16:18
  • Töre, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu01 Ekim 2022 Cumartesi 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti