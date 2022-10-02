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KTTO: Yangınların başlıca nedeni, kamu yönetiminin yetersizliğidir

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KTTO: Yangınların başlıca nedeni, kamu yönetiminin yetersizliğidir ..Ticaret Odası, “Ağırdağ yangını, yaygınların en önemli nedeninin kamusal yatırımların ve hizmetlerin yetersizliği olduğunu ortaya çıkarmıştır” dedi.
KTTO: Yangınların başlıca nedeni, kamu yönetiminin yetersizliğidir

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yaptığı açıklamada, cuma gecesi, Ağırdağ gibi merkezi ve güzide bir köyde yaşanan orman yangınının herkesi derinden üzdüğünü, ama üzdüğü kadar da düşündürdüğünü belirtti.

“Her yangından sonra yangının nedenleri üzerinde sonucu belirsiz bir tartışma başlamakta, yeni bir yangına kadar bu tartışma da unutulup gitmektedir” diyen KTTO, "insanların canının ve malının çok ciddi bir tehdit altında olduğunu kanıtlayan" Ağırdağ yangınının, yaygınların en önemli nedeninin “kamusal yatırımların ve hizmetlerin yetersizliği” olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.

KTTO, “Orman alanlarından geçen elektrik kablolarının varlığı, kuru ot temizliğinin zamanında yapılmaması, yangına müdahale için yeterli bir gücün ve haberleşme ağının oluşturulmamış olması veya bütün bu konularda alındığı belirtilen önlemlerin başka kamusal görevler gibi 'göstermelik' durumda kalması, yangınların ve yangınlara zamanında müdahale edilememesinin başlıca nedenidir” dedi.

"Herhangi bir devlet dairesinde yaşanan sorunların bu alanda da yaşandığının, yetersiz kalan araç-gerecin kullanılması konusunda bile etkin olunamadığının gözlemlenmesi için büyük bir dikkat harcamaya gerek olmadığını" dile getiren KTTO, “Ne yazık ki KKTC’de kamusal sistem çok ciddi bir çöküş yaşamakta ve tükettiği kaynağın karşılığını verememektedir” dedi.

KTTO açıklamasına şöyle devam etti:

“KKTC kamu sistemi, bir bütün olarak yapılan istihdamların ve harcanan kaynağın karşılığını verecek şekilde düzenlenmelidir. Kamusal hizmetlerin 'etkinlik' ilkesine bağlı olarak yeniden düzenlenmemesi durumda yangınların artması ve zararların büyümesi; elektrik sisteminin çökmesi; okulların ve hastanelerin çürümeye devam etmesi; yurttaşların devletlerine yabancılaşması ve sonuçta KKTC’nin bir enkaza dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yıllardan beri 'kamu reformu' vurgusu yaparken, gerçekte tam olarak bu yetersizliğe işaret etmekte ve kamusal hizmetlerin kalitesi ile verimliliğinin yükselebilmesi için vergi gelirleri başta olmak üzere bütün kamusal kaynakların yerinde ve etkin bir şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekmeye çalışmaktadır. Ne yazık ki bu çağrılara yeterince yanıt verilmemiş ve kamu reformu konusunda ciddi adımlar atılmamıştır. Bugün gelinen aşamada böyle bir reformu gerçekleştirmek konusunda fazla zamanımız kalmadığı da açıktır.”

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