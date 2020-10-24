KTTO yeni Başkanı, Dr. Yonca Morris oldu

Kıbrıs Türk Tabipler Odası (KTTO) 9’uncu Olağan Gelen Kurulu 24 Ekim 2020 tarihinde KTTO üyeleri ve üyemiz olan milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, eski Sağlık Bakanları Dr. Gülsen Bozkurt ve Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nun ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut’un katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulun Divan Başkanlığını Dr. Gülgün G. Vaiz, sekreterliklerini Dr. Enver Kneebone ve Dr. Nesrin Biçer yaptı. Genel Kurul, 104 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Tabipler Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Yonca Morris oy birliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.

Sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir:

Yönetim Kurulu: Dr. İdris Deniz Dr. Erol Barçın Dr. Ömer Taşargöl Dr. Sinem Şığıt İkiz Dr. Ergün Ökçün Dr. Leman Havuzsalim

Yedek üyeler: Dr. Onur Çelik Dr. Zeynep Taşargöl Dr. Fatma Deniz

Denetleme Kurulu: Dr. Mustafa Arabacıoğlu Dr. Gülsen Bozkurt Dr. Turgay Akalın Yedek Üyeler: Dr. Musa Olgu