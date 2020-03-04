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KTTO: “Yeni Belirlenen Asgari Ücret Alım Gücünü Artırmak Yerine Sadece Pahalılık Yaratacak”

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KTTO: “Yeni Belirlenen Asgari Ücret Alım Gücünü Artırmak Yerine Sadece Pahalılık Yaratacak”
KTTO: “Yeni Belirlenen Asgari Ücret Alım Gücünü Artırmak Yerine Sadece Pahalılık Yaratacak”

 Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), yeni belirlenen asgari ücretin alım gücünü artırmak yerine sadece pahalılık yaratacağını savundu.

“Asgari ücret, hem çalışanların yaşam şartlarını iyileştirecek, hem de işverenlerin rekabet gücünü koruyacak şekilde, sürdürülebilir büyüme ve istihdama olanak sağlayacak bütünlüklü bir yaklaşım ile değerlendirilmelidir” diyen KTTO, 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin aylık brüt 3.820 TL olarak belirlendiğini hatırlattı.

KTTO yaptığı yazılı açıklamada, “İşverenler Sendikası,  çalışan temsilcilerinin itirazları ile ikinci kez belirlenen asgari ücretin tayin ediliş şeklini gerekçe göstererek ara emri başvurusunda bulunmuştur. Yaşanmakta olan süreç, 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın içinde bulunduğumuz ekonomik  şartlara ve ihtiyaçlara cevap vermediğini bir kez daha ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı. 

Açıklamada şöyle denildi:

“Asgari ücret, hem çalışanların yaşam şartlarını iyileştirecek, hem de işverenlerin rekabet gücünü koruyacak şekilde, sürdürülebilir büyüme ve istihdama olanak sağlayacak bütünlüklü bir yaklaşım ile değerlendirilmelidir. Asgari ücretin bütünlüklü bir yaklaşım gözetilmeden artması ve asgari ücrete endeksli yükselecek maliyetler hayatı daha da pahalı hale getirirken, hane halkının alım gücünü de düşürecektir. Ülkede üretilen mal ve hizmetlerin miktarını ve kalitesini artırmadan gerçekleşen maaş ve ücretlerdeki artışlar rekabet gücünü düşürürken, işsizliğin, kayıtdışılığın ve haksız rekabetin de artmasına neden olacaktır. Gelir ve refah seviyemizi ancak ve ancak rekabet edebilir mal ve hizmet üreterek ve istihdam yaratarak artırabiliriz.

Hükümetten beklentimiz, 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nı ivedilikle ele alarak; sektörel asgari ücret uygulaması için ekonomik koşulların da dikkate alınacağı kriterlerin belirlemesidir. Ayrıca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Kıbrıs Türk Ticaret Odası yanında ilgili ekonomik örgütlerin de temsil edileceği bir yapı oluşturulmalıdır.”

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