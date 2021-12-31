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KTTO Yeni Yıl Mesajı...Deniz: İstikrarlı Bir Hükümeti Başlıca Dileğimiz

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, yani yıl mesajında istikrarlı bir hükümet temennisinde bulundu.
KTTO Yeni Yıl Mesajı...Deniz: İstikrarlı Bir Hükümeti Başlıca Dileğimiz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, yani yıl mesajında istikrarlı bir hükümet temennisinde bulundu.

Deniz yayınladığı yeni yıl mesajında, “Kıbrıs Türk halkının istikrarlı bir hükümete, daha iyi, daha çağdaş, daha refah ve güçlü bir ekonomiye kavuşması başlıca dileğimizdir. Pandemi nedeniyle yaşadığımız zorluklar giderek artmaktadır. Bunun bilinciyle aramızdaki dayanışma ve işbirliğini artırmak, refah kadar zorlukları da paylaşmasını bilmek ve geleceğin ancak bu şekilde kurulabileceği anlayışı ile hareket etmemiz gerekmektedir” dedi.

Deniz, Kıbrıs türkünün Türkiye’nin etkin desteğini daha etkin bir şekilde kullanmanın yollarını bulması gerektiğini de belirtti.

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