KTTO:Bütün Okulların Aynı Gün Açılması Büyük Yoğunluklara ve Bulaş Tehlikesine Sebep Olacak

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen grupların başında gelen çocuklarımızı okula başlatmak için yapılan çalışmaları yakından izlemekteyiz. Okulların açılması, hem çocuklarımızın gelişimi, hem aile düzenlerinin sağlanması, hem de piyasanın normalleşmesi bakımından önem arz etmektedir. Hükümetin, eğitim camiasının ve velilerimizin bu konuda gösterdikleri çabalar büyük bir takdiri hak etmektedir.

Okulların açılmasının zorunluluğunu vurgularken ihtiyatlılığı elden bırakmamak gerektiği konusuna dikkati çekmek isteriz. Sayın Eğitim Bakanı’nın açıklamalarını izlediğimiz zaman aynı duyarlılığın bakanlıkta olduğunu gözlemlemekten de memnuniyet duyuyoruz.

Ne var ki, salgının yayılmasını önlemek için alınmakta olan önlemlerin etkinliği konusunda kuşkuluyuz. Örneğin, bütün okulların aynı gün açılmasının hem okullarda, hem çarşıda ve diğer yaşam alanlarında büyük yoğunluklara sebep olacağının neden dikkate alınmadığını anlamak zordur.

Öğrencilerin okula birkaç günlük aralarla çağrılması, okullarda alınan önlemlerin deneyimlenerek yerleştirilmesi ve okul açılışları öncesinde yaşanan alış-veriş yoğunluğunu birkaç güne yayması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu yoğunluğun ciddi bir bulaş tehlikesi yaratacağı dikkate alınmak zorundadır. Başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere hükümetin bu gibi düzenlemelere önem vermesi, okullarımızın kapanma tehlikesi ile karşılaşmadan faaliyetlerini devam ettirmelerini sağlayacaktır.

Salgın mücadelesi bize, Kovid-19’dan korkmadan ama tedbiri elden bırakmadan yaşamamız gerektiğini öğretmiş olmalıdır. Hükümeti, Eğitim Bakanlığı’nı ve okul yönetimlerini buna uygun davranışlar geliştirmeye davet eder, tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dileriz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası