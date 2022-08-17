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KTTO'dan asgari ücretten alınan vergiye tepki

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KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI, ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMASINA TEPKİ GÖSTERDİGele
KTTO'dan asgari ücretten alınan vergiye tepki

Asgari ücretin artmasının ardından, asgari ücreti vergiden muaf hale getirmek için herhangi bir düzenleme yapılmadığından dolayı asgari ücretten vergi kesintisi yapılmıştır.

Başbakan ve ilgili bakanların “asgari ücretten vergi alınmayacak” açıklamalarına  rağmen asgari ücretten vergi kesintisi yapılmasına tepki gösteren Kıbrıs Türk Ticaret Odası, “ekonomik koşulların ağırlaştığı bu günlerde, asgari ücretlinin alım gücünün korunması için asgari ücretin vergiden istisna tutulması” gerektiğine vurgu yaptı.

 

Yılın başında tespit edilen asgari ücret Ocak ayında yürürlüğe konan kişisel muafiyetle vergiden istisna olmaktadır. Ancak asgari ücretin yıl içinde  ikinci kez tespiti  vergi kapsamına girmesine neden olmuştur. Asgari ücretlinin alım gücünün korunması ve adaletli bir ücret elde etmeleri için Devletin bir Yasa Gücünde Kararname ile ücret geliri asgari ücret kadar olan çalışanların ücretlerinin vergiden istisna tutulması ivedilikle sağlanmalıdır.

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