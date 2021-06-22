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KTTO'dan aşı çağrısı

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Türkiye’den sağlanan aşı desteğine memnuniyet belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın aşılamanın bir an önce tamamlanması için gerekli programlama ve uygulamayı yapacağına inanç belirtti.
KTTO'dan aşı çağrısı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Türkiye’den sağlanan aşı desteğine memnuniyet belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın aşılamanın bir an önce tamamlanması için gerekli programlama ve uygulamayı yapacağına inanç belirtti.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, salgının etkilerini en aza indirmenin yolunun yaygın aşılama olduğuna vurgu yapılarak, “Bu bağlamda Odamız, geçtiğimiz hafta Türkiye’den sağlanan aşı desteğini büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. Daha önce Avrupa Birliği’nden gelen önemli miktardaki aşı ile birlikte değerlendirildiği zaman artık elimizde aşılamayı yaygınlaştıracak miktarda aşı olduğu anlaşılmaktadır” denildi.

 

“GEREKİRSE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDAN VE STÖ’LERDEN DESTEKLE AŞILAMA SÜRECİ TAMAMLANMALI”

Sağlık Bakanlığı’nın aşılamanın bir an önce tamamlanması için gerekli programlama ve uygulamayı yapacağına inanç belirtilen açıklamada, Bakanlığın gerekli olması halinde özel sağlık kuruluşlarından veya sivil toplum örgütlerinden de destek talep etmesi ve aşılama sürecini en kısa zamanda, sağlıklı bir şekilde tamamlaması gerektiği kaydedildi.

Aşılama sürdürülürken halkın da kurallara uymasının önemine vurgu yapılan Ticaret Odası açıklamasında, şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk halkının salgın sonrası koşullara hazırlanması, bu süreçte ortaya çıkan sorunların halkımıza olan ve olacak etkilerinin sınırlanması için kararlılıkla ve yeni fikirlere açık olarak çalışmak esastır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yeni gelişmeleri yakından izleyerek gerekli katkıları yapmaya devam edecektir.”

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