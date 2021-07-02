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KTTO'dan Güzelyurt Ziyareti

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz beraberindeki heyetle Güzelyurt’ta ziyaret düzenledi.
KTTO'dan Güzelyurt Ziyareti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz beraberindeki heyetle Güzelyurt’ta ziyaret düzenledi. Oldukça yoğun geçen programda KTTO bölge halkı ile iç içe bir gün geçirip görüş alış verişinde bulunuldu.

Başkan Turgay Deniz ve  beraberindeki heyet önce Güzelyurt’ta bulunan Alnar Narcılık Ltd. tesislerini ziyaret etti. Ziyarette nar üretimi ve ihracatındaki sorunlar konuşuldu. Daha sonra Doğancı’daki Patates üreticileri ile bir araya gelindi. Doğancı Spor Kulübü Lokali’nde gerçekleşen toplantıda Patates üreticilerin sorunları dinlenerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Ömer Turan ziyaretinde ise işbirliği olasılıkları ile alakalı istişarelerde bulunularak ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi hakkında da bilgi edinildi.

Otel Güzelyurt Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Narenciye Üreticileri ve İhracatçıları toplantısında  Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ile üretici ve ihracatçı birliklerinin temsilcileri gündemdeki konulara değinerek değerlendirmelerde bulundu.

KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Başkan Vekili Aziz Limasollu ve beraberindeki heyetle Güzelyurt Çarşısı gezildi.

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası 57. Çalışma Dönemi 13. Meclis toplantısı da bu kez Güzelyurt'ta gerçekleştirildi. Bölgedeki faaliyet gösteren tüm Oda üyelerinin davetli olduğu Oda Meclisi toplantısına Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da katılarak söz aldılar ve üyelerin dillendirdiği sorunlarla ilgili konuşma yaptılar.

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