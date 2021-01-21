KTTO:''Devlet Garanti Veriyorsa Kapanalım''

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bir açıklama yayınladı:

‘DOĞRU VE ZAMANINDA ALINACAK TEDBİRLER, VAKA SAYILARININ DÜŞÜRÜLMESİNDE BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR’

Vaka sayılarının daha da artış göstermemesi ve düşürülmesi için bir dizi ön önlemler alınması çok önemlidir.

Korona virüs ülkemizde görüldüğü günden bu güne savunduğumuz gibi ‘sağlık’ herşeyin başında gelmektedir. Fakat bu ekonomik yaşamı ve özel sektörü işvereni ile , çalışanı ile yok sayılarak, göz önünde bulundurmayarak yapılamaz.

Hepimiz büyük bir sorumluluk taşıyoruz. İş yerlerimizi kapatmamız demek bir çok vatandaşımızın işsiz kalması, maaş alamaması, evine ekmek götürememesi demektir.

Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu tarafından alınan ‘kısmi kapanma’ kararında tüm kurallara harfiyen uyduk. Kendi insiyatifimizle perakende mağazalarımızın çalışma saatlerinde kısıtlama yaparak 10:00-18:00 saatlerine aldık.

Unutulmamalıdır ki kamu çalışanları her şartta maaşlarını alıp evlerine ekmek götürebilecek, fakat özel sektör için ayni durum söz konusu olmayacaktır.

İşte bunun için ‘tam kapanma’ kararı alınmadan önce uygulayabileceğimiz, ekonomiyi dara düşürmeden alabileceğimiz önlemler vardır.

Vakaların artış gösterdiği ve yoğunlaştığı yerlerde ‘Bölgesel Kapanma’ uygulanması

Çalışma saatlerinin sektör bazında vardiya usülü ve kısıtlı saatlere çekilmesi (Kamu çalışanları dahil)

Özel sektör, başta hizmet sektörü olmak üzere, çalışanlarının aşılanması

Uygulanabilecek tüm kamu ve reel sektörde online sisteme geçilmesinin sağlanması

Sokağa çıkma yasağı için ayrı düzenlemeler yapılıp

-Cumadan başlayan hafta sonunu dahil sokağa çıkma yasağı (Nöbetçi eczaneler hariç)

-65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı

-Çalışan iş yerlerinin Covid-19 tedbrilerine tam uyması, Belediye ve Kolluk Kuvvetleri ile iş birliği içerisinde denetimin artması

İş yerlerimizi ve çalışanlarımızı ayakta tutacağının garantisini devlet verebiliyorsa o zaman tam kapanalım. Aksi takdirde geçtiğimiz hafta sonu belirttiğimiz gibi alınacak tüm önlemlerde biz elimizi taşın altına koymaya kararlıyız. Tüm kurallara uygun çalışılmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağımızı belirtiriz.