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KTTO:Dr. Küçük , "Mücadele ve direniş" demektir

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası bir açıklama yayınladı
KTTO:Dr. Küçük , "Mücadele ve direniş" demektir

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bir açıklama yayınladı:

Dr. Küçük , "Mücadele ve direniş" demektir
 

Kıbrıs Türk özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik çirkin ve seviyesiz saldırıları kınıyoruz.

Unutulmamalıdır ki Kıbrıs Türk halkının, özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanma mücadelesine 1940'lı yıllardan itibaren önderlik eden, bu mücadelenin kazanılmasında çok büyük hizmetleri bulunan  Dr. Fazıl Küçük, son nefesine kadar mücadeleye devam etmiştir.

Dr. Küçük’ün geçmişte başlattığı ve Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlatan mücadelesi, halkımızın geleceği için çok önemli bir yol göstericidir.

Dr. Fazıl Küçük  her zaman gönüllerde, fikirlerde yaşayacak, ‘Mücadelesi’ her zaman Kıbrıs Türk halkına yol gösterecektir.

Atatürk ilkelerinden ilham alan ve ‘Kıbrıs meselesi Türkiyesiz halledilemez’ diyerek bir yaşam boyu mücadele eden Dr. Fazıl Küçük’e hakaret etmek kimsenin haddine değildir.

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