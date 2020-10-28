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KTTO’nun 2020 III. Çeyrek ekonomi bülteni açıklandı. Deniz: Küresel büyümeye ilişkin tahminler çarpıcı şekilde kötüleşti

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Yedi ana başlıktan oluşan bültenle ilgili konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Bu sayıda ağırlıklı olarak Kovid-19 pandemisinin yerel ve küresel etkilerinin ön plana çıktığını görüyoruz.
KTTO’nun 2020 III. Çeyrek ekonomi bülteni açıklandı. Deniz: Küresel büyümeye ilişkin tahminler çarpıcı şekilde kötüleşti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) küresel ekonomi, KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki makroekonomik gelişmeleri içeren 2020 III. Çeyrek Ekonomi Bülteni açıklandı. Digi Veri Araştırma Merkezi’nin hazırladığı ekonomi bülteninin kamuoyuyla paylaşılması için KTTO’da basın toplantısı düzenledi.

Yedi ana başlıktan oluşan bültenle ilgili konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Bu sayıda ağırlıklı olarak Kovid-19 pandemisinin yerel ve küresel etkilerinin ön plana çıktığını görüyoruz.

Küresel büyümeye ilişkin tahminler çarpıcı şekilde kötüleşmiştir” dedi. Deniz, 2018 yılında Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle ülke ekonomisinde oluşan durgunluğun, 2019’de daha da derinleştiğini söyledi. Deniz, DPÖ’nün tahminlerine göre, 2020 yılında KKTC ekonomisinin reel olarak yüzde 11,04 küçülmesi beklendiğini söyledi.

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