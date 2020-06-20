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KTTO’nun yeni Oda Meclisi belirlendi

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 57’nci Olağan Genel Kurulu 20 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Genel Kurul’da yapılan seçimle Oda Meclisi’nin yeni üyeleri belirlendi
KTTO’nun yeni Oda Meclisi belirlendi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO), 57’nci Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Haziran Cumartesi günü Kalkınma Bankası Cam İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Covid-19 salgın önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen 57’nci Olağan Genel Kurulu saat 10.30’da açılış ve saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayıp, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile devam etti.

Divan Başkanlığı’na Günay Çerkez, Divan Başkan Vekilliği’ne Fuat Kutlu, Sekreterliklere de Nilay Onbaşı Üresin ve Sonay Özmen seçildi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz’in Genel Kurul’a hitap etmesinin ardından Ticaret Odası’nın Turgay Deniz başkanlığında gerçekleştirdiği iki yıllık faaliyetler ile çalışmaları içeren video gösterildi.

Kurul’da Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın önceden kaydedilen protokol konuşmaları gösterildi.

Genel Kurul toplantısı, 56’ncı dönem Faaliyet Raporu ve Mali Rapor’un takdim edilerek aklanması ile sürdü. D. K. Deniz & Co’nun Oda Murakıbı olarak tayin edilmesi ile birlikte yapılan seçim sonrasında Oda’nın 50 kişilik Meclisi belirlendi. Genel Kurul, 57’nci döneme dair dilek ve temennilerin sunulması ile tamamlandı. 57’nci Dönem Oda Meclisi, yapacağı ilk toplantıda Oda Başkanı, iki Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerini belirleyecek.

Genel Kurul toplantısındaki oylama sonucunda Kıbrıs Türk Ticaret Odası 57. Dönem Meclisi’ne seçilen yeni üyelerin bölgelere göre dağılımı şöyle:

LEFKOŞA:

Serhan Kaner, Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Bertan Özberkman, Didem Erel, Ekin Adademir, Emre Olgun, Ersan Dağlı, Evren Günsel Erçelik, Fikri Şener, Gökhan Necipoğlu, Halim Kahveciler, Hilmi Can, Ilgaz Toros, Mehmet A. Kader, Mehmet Gökçebel, Mustafa Erk, Mustafa Hançerli, Müsteyde Onbaşı, Necat Yüksel, Nilay Nizam Paralik, Omaç Cin, Orhan Şevket, Özalp Nailer, Saber Andır, Selen Necat Gürkan, Ramiz Şadi, Turgay Deniz.

GAZİMAĞUSA:

Abdullah Emirzadeoğulları, Ali Doratlı, Burçin Döveç, Cemal İnce, Haldun Dolu, Osman Dağlı, Ramazan Gündoğdu, Semral Erel, Vargın Varer, Yusuf Acemoğlu, Yusuf Ziya İlerici.

GİRNE:

Ali Şah, Aziz Limasollu, Burak Başel, Çiğdem Kemaler, Emin Tanlı, Erbil Arkın, Hazal Eziç, Meryem Çerkez Gürtunç, Orhan Güçlü, Serhan Kombos, Yağmur Özyalçın.

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