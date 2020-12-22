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KTTTB: Taşıma İşi Sadece Kar-İş'e Verilmiştir

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Yeni hükümetin Maliye Bakanlığının pandemi taşımacılığı ile ilgili almış olduğu karar doğrultusunda taşıma işi sadece kar-iş ‘e verilmiştir.
KTTTB: Taşıma İşi Sadece Kar-İş'e Verilmiştir

Bu durum özellikle turizm taşımacılığı yapan meslektaşlarımız tarafından büyük tepkiye neden olmuştur.

            Kar-iş adına sayın Fuat Topaloğlu tarafından bilinçli bir şekilde kamuoyunu yanıltarak yapılan açıklamalarda pandemi taşımacılığının daha önce KTTTB ‘ne verildiği yönünde gerçek dışı söylemle bilgiler vermiştir.

            Mart ayında başlayan pandemi taşımacılığı o dönem bu kadar büyüyeceğini kimse bilmiyor tahmin bile etmiyordu ve o dönemde bu riski sadece Salahi Depreli ve Mustafa Debreli almış olup insanları taşımıştı. Daha sonra KTTTB derneği olarak bizler eski maliye bakanı sayın Olgun Amcaoğlu’ndan pandemi taşımacılığının yarısının bizim derneğe verilmesini sözlü olarak talep ettik. Bu doğrultuda bu işten en zor dönemde göğüs geren sayın Salahi Debreli’nin organizesinde iki birlik üyelerinden hizmet alınarak yapılması için müdahale ettiğini bize ifade etti. Sadece turizmci olan ve hiç işi olmayan hem bizim üyelerimiz hem de kar-iş üyeleri bu işi yapmaya başladı. Kaldı ki sayın Mustafa Debreli’nin KAR-İŞ üyesi olduğunu da ayrıca belirtmek isterim.

            Fakat gelinen bu süreçte hükümetin değişmesinden ve yeni maliye bakanın konuya net hakim olmadan yanlış yönlendirilmesi ile alelacele bütün pandemi taşımacılığı sadece kar-iş e verilmiştir. Ve geçim kaynağı sadece turizm olan birçok meslektaşımız işsiz kalmıştır.

            Bu durumda sayın Fuat Topaloğlu’nun yapmış olduğu açıklamada manidar olup doğruyu yansıtmamaktadır. Ayrıca 9 ay sonra hak yerini buldu söylemlerine karşılık şahsında içinde bulunduğu ve Ercan havaalanında tüm şehirlere yolcu taşımak için kurulan şirketi sadece o dönem yönetimde olan bazı kişi ve yakınlarının olduğu 5 kişiden oluşan KIBHAS şirketinde hak yerini bulmak Adına KTTTB ve KAR-İŞ fark etmeksizin tüm üyeye amasını dürüstlüğünü görmek adına beklediğimizin bilinmesini isteriz. Mevzubahis dönemde neden kurulacak olan bu şirketi tüm üyelerden gizleyip sadece kendinize mal ettiniz? Yalan yanlış açıklamalar gündemi değişmeye ve kandırmış olduğunuz üyelerinizin gönlünü kazanmak yerine yıllardır süren haksızlığı ortadan kaldırmaya niye çalışmıyorsunuz. Yoksa sizin adaletiniz size dokunana kadar mı?

            Adaleti savunan sözde KAR-İŞ yönetimini 12 yıldır tek el ve üyelerinin haklarını gasp ederek kurmuş oldukları havaalanına taşımacılık yapan KIBHAS şirketini tüm üyelere açılmasını talep ederiz. Ayrıca bilinmesini de isteriz ki bizim için KTTTB – KAR-İŞ üyelerini hiç fark etmez kamu taşımacılığı yapan herkes bizim meslektaşımızdır.

            Son olarak hem pandemi taşımacılığında hem de tüm ortak taşımacılıkta hakları vardır. Bu sürçte sn Maliye Bakanımız vermiş olduğu kararı düzelterek adaletli olmasına ve her iki birliğe de adil olarak taşımacılığın verilmesine davet ediyor, ayrıca en kısa zamanda en doğru adım alacak olan tüm taşımacılığın ihaleye çıkması için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

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