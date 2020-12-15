KTTTB:''Turizm taşımacılarının halini soran yok''

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Menteş Aytaç pandemi sürecinin en fazla mağdur olan kesminin taşımacılık sektörü olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Menteş Aytaç pandemi sürecinin en fazla mağdur olan kesminin taşımacılık sektörü olduğunu belirtti. Aytaç yaptığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi;

Taşımacılık, Mart ayından beri kapatılan ve 8 Haziran itibari ile açık kabul edilen fakat taşıyacak yolcu bulamayan, milyonlarca liranin atılı olduğu ve hergün çürüyerek olduğu yerde eriyen bir sektör.

Ūlkede uçak yok, gemi yok, hotel yok ancak boş koltuklu turistik otobüsleri minibüsleri açık kabul eden bir zihniyet var.

Üstelik geliri olmamasına rağmen yıllık vergisi, sigortası, seyrüseferi, muayenesi ve tüm mukellefiyetlerini tüm olumsuzluklara rağmen ödememiz gerekiyor. Tüm bunların yanında Mart 2020 tarihine kadar büyüyen turizime karşılık büyük borçlanmalar ile alınan otobüsler minibüslerin kredi ödemeleri devam ediyor.

Bu paralar nasıl ödenir soran yok, hiçbir destek yok.

Peki bu şartlarda bu sektör ne olacak? En ufak bir risk de hemen kapanan kapılar, azalan uçaklar ve öncelikle etkilenen bizler. Bu kadar cok etkilenen sektore karşılık desteğe, hibeye, katkıya fazlası ile ihtiyaç olan bu sektore ilgi bekliyoruz.