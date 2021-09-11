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KTÜKD eğitimle ilgili endişelerini paylaştı... “Eğitimde yeni planlamaya gidilmeli”

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Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD), Covid 19 salgını nedeniyle eğitimde 2 yıla yakın bir süredir yaşanan belirsizlik ve eşitsizliğin bu dönemde de sürmesinden endişe duyduğunu açıkladı.
KTÜKD eğitimle ilgili endişelerini paylaştı... “Eğitimde yeni planlamaya gidilmeli”

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD), Covid 19 salgını nedeniyle eğitimde 2 yıla yakın bir süredir yaşanan belirsizlik ve eşitsizliğin bu dönemde de sürmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, geçmiş akademik yılda internet erişimi ve tableti olmayan öğrencilerin çevrim içi eğitimden yeterince yararlanamadığı,  her kademedeki öğrencilerin bir üst eğitim kurumuna gerekli bilgi donanımını almadan geçirildikleri ifade edildi.

Okulların her zaman ki sorunlarla yeni döneme girdiği kaydedilen açıklamada, örnek olarak kalabalık sınıflar, eksik öğretmen ve denetmenler, tüm öğretmen ve öğrencilerin aşılanmasının yapılmaması, Covid 19 kurallarına göre taşımacılık gösterildi.

Ülkenin bir kez daha kapanmayı kaldıramayacağı vurgulanarak, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim kayıplarını giderici ve fırsat eşitliğine dayanan bir eğitim politikasını derhal hayata geçirmelidir ve bunu yaparken de merkeziyetçi bir anlayıştan uzak tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde hareket etmelidir.” denildi.

Açıklamada, “KTÜKD, eğitimin kalitesinin artırılması, eksiliklerin giderilmesi ve nitelikli denetimin yapılabilmesi için devlet bütçesinden ekstra kaynak aktarılması, öğretmen ve denetmen eksikliklerinin acilen giderilmesi, geçtiğimiz dönemde sağlıklı bir ölçme değerlendirmeye tabii tutulamayan öğrencilerimizin gereksinimlerinin saptanıp bunların giderilmesi için yeni bir planlamaya gidilmesinin önemine dikkat çekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

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