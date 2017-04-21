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KTÜKD: “ülkemizde vahşet, istismar, baskıcı, intikamcı, kontrolcü, sahiplenici bir kültür geliştiğini gözlemlemekteyiz”

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KTÜKD: “ülkemizde vahşet, istismar, baskıcı, intikamcı, kontrolcü, sahiplenici bir kültür geliştiğini gözlemlemekteyiz”
Küçük yaptığı açıklamada, ülkede yaşanmakta olan kadınların öldürülmesi, çocukların sık sık cinsel istismara uğraması olaylarının acil önlemler alınması gerektiğinin haberini verdiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınları Derneği (KTÜKD) Başkanı Gülden Plümer Küçük, ülkede vahşet, istismar, baskıcı, intikamcı, kontrolcü, sahiplenici bir kültür geliştiğini gözlemlemekte olduklarını belirterek, bu kültürün etkin olduğu toplumlarda en çok etkilenen çocuk ve kadınların olduğunu ifade etti.

Küçük yaptığı açıklamada, ülkede yaşanmakta olan kadınların öldürülmesi, çocukların sık sık cinsel istismara uğraması olaylarının acil önlemler alınması gerektiğinin haberini verdiğini kaydetti.

KTÜKD Başkanı Gülden Plümer Küçük konu ile ilgili şunları dile getirdi:

“Ergen bir birey gelişmiş toplumlarda yasal ve kültürel kurallar çerçevesinde kendi vücut ve yaşamından sorumludur. Herhangi bir bireyin başka bir ergen birey üzerinde otorite kurmaya hakkı yoktur. Kendimiz için verdiğimiz kararlar yanlış olsa da bizi bağlar, verilen kararlarla mücadele etmek bizleri olgunlaştırır ve demokratik, araştırmacı, mücadeleci kılar.  Kadının evlenme veya evli kalma hakkı, kaç çocuk doğuracağı, kürtaj olup olmaması, çalışıp çalışmaması, okuması, kendini geliştirmesi, ekonomik bağımsızlık verilerek, eşit olanak sağlanarak kurum ve kuruluşlarla destek verecek mekanizmalar yaratılarak sağlanmalıdır.

Unutmayalım ki kadın her zaman erkek bireyden daha çok karşılıksız sorumluluklar yüklenmekte ve bunlar onun vazifeleri olmaktadır. 

Bu tür suçlara ağır cezalar verilmeli, eğitim sisteminde cinsel ayrımcılık yapılmaması, kadın ve çocuklara baskı uygulanmaması öğretilmelidir. Ayrıca yasalarımızın bu yönde düzenlenmesi ve bizi korumak için var olan polis teşkilatının özel timlerle sokaklarımızda her türlü asayişi sağlamasını beklemekteyiz. Kadın sığınma evleri, polis koruması, acil müdahale telefon hatları kurulmalıdır. Kadın ve çocuk istismarı, cinsel taciz, öldürmekle sonuçlanan vahşet kültürüne hayır diyoruz, biz acil önlem beklerken; tüm bu gelişmeleri doğuran tüm alınan kararları, olayları kınarız.Vergilerimizle yönetim sorumluluğunu alan ve vatandaşa hizmet vaadi ile yönetime gelenleri sorumluluklarını yapmaya davet ederiz.”

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