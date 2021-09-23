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KTZEO: "Tam Bir Çözülme"

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KTZEO: "Tam Bir Çözülme"
KTZEO: "Tam Bir Çözülme"

Tam bir “çözülme”, çözülmeye bağlı olarak da “belirsizliğe” sürüklendikçe sürükleniyoruz.

Dümeni tutan kalmadı. Böyle giderse dümen de kalmayacak.

Uzunca süreden beridir içine girmiş olduğumuz bu süreç derinleştikçe derinleşiyor…

En önemlisi de sonu yok. Müdahale etmedikçe, ortaya bir irade koymadıkça beterin beterine herkes hazır olsun.

Dünya ve Kıbrıs’ta artan aşılanmaya bağlı olarak ekonomide, sosyal yaşamda en azından daha iyiye gitme, toparlanma olanakları ortaya çıktığı halde her geçen gün sorunların üzerine yeni sorunlar eklenmeye devam ediyor.

Hükümetin yarını var mı yok mu belli değil…

Meclis ne olacak? Açılıp açılmayacak mı belli değil…

Elektrik, santrallarda üretim yarın devam edecek mi etmeyecek mi belli değil…

Kurumların, kuralların, yasaların yarını belli değil…

Ağır borç ve faiz yükü altında öteleye öteleye ödenemez hale gelen kredilerin ne olacağı belli değil…

Kısacası hükümetin var olup var olmadığı belli değil…

Siz üretmez, siz yönetmez, siz emek vermezseniz sonuç gerçekten hüsran olur. Aklımız halen daha başımıza gelmemişse, o başka.

Odamız tüm sorumluluklarını bugüne kadar olduğu gibi dayanışmacı ruhu ile yerine getirmeye devam edecektir.

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