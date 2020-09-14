Kuaför çalışanının babası pozitif çıktı, hizmete ara verildi

Girne’deki Nahide Kuaför isimli işletmede çalışan bir personelin babasının test sonucunu pozitif çıktı. İşletme sahibi, hizmete bir süre ara vereceklerini duyurdu.
Girne-Çatalköy’de bulunan Nahide Kuaför isimli işletme, çalışanlarından birinin babasının PCR test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle, tedbir amaçlı olarak hizmet vermeye ara verdiklerini duyurdu.
İşletme sahibi Nahide Çiftçioğlu kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaparak, temaslının temaslısı durumunda olduklarını ancak tedbir amaçlı olarak bu kararı aldıklarını belirtti.
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