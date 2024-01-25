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Kuaförde 15 yaşındaki stajere cinsel saldırı

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Lefkoşa’da çalıştığı kuaför salonda staj yapan 15 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan G.K mahkemeye çıkarıldı.
Kuaförde 15 yaşındaki stajere cinsel saldırı

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Alparslan Yavuz mahkemede detayları aktardı. 

Polis, zanlının 31 Aralık 2023 ile 24 Ocak 2024 tarihleri arasında Lefkoşa’da çalıştığı kuaför salonunda staj yapan 15 yaşındaki kızın kalçasını ve kolunu elleyerek çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçunu işleyip kız çocuğuna hitaben “Kalçan ne kadar güzel, çok güzel duruyorsun, seks yapalım, hiç seks yaptın mı?” demek sureti ile de cinsel taciz de bulunduğunu anlattı.

Polis, olayın polisin bilgisine 24 Ocak 2024 tarihinde geldiğini ve aynı gün zanlının tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, olay yerinden kamera görüntüsü ve alınacak ifadeler olduğunu belirtip, zanlının aleyhinde bir gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının Avukatı polise, şikâyetin neden bir ay sonra yapıldığını sordu.

Polis ise daha önce sözlü taciz ettiğini, 24 Ocak 2024 tarihinde ise kalçası ve omzunu elleyip, “Çok güzel duruyorsun” dediğini, müştekinin ilk şikayetini orada çalışan bir kadına yaptığını söyledi.

Polis, konunun işverene yansıdığını ve zanlıya sorduklarında itiraf içerikli bir sözlü beyanda bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının ifadesinde sadece beline dokunduğunu söyleyip, diğer suçlamaları reddettiğini belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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