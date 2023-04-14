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Kuaförde Çocuğa Taciz... İşte Mahkeme Detayları

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Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cinsel Saldırı Suçları suçlarından tutuklanan zanlı N.T mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kuaförde Çocuğa Taciz... İşte Mahkeme Detayları

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emre Yel, olguları aktardı. Polis, zanlı N.T’nin Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cinsel Saldırı Suçları ile methaldar olduğunu belirtti. 

Polis, kuaförlük yaparak geçimini sağlamakta olan zanlı N.T.’nin 12.04.2023 tarihinde saat 16:30 raddelerinde K.Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren ve sahibi olduğu  işletmeye müşteri olarak gelen ve 13 yaşında yani çocuk yaşta olan C.A.’nın saçlarını yıkadığı bir esnada cinsel davranışla müştekinin rızası hilafında her iki el parmakları ile müştekinin omuzlarını ovup ardından müştekinin giymekte olduğu tişörtünün boğaz kısmından her iki el parmaklarını içeriye sokup müştekinin göğüslerini elleyip söz konusu çocuğu istismar ederek cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis,  meselenin polisin bilgisine saat 19:30 raddelerinde gelmesi ile birlikte müştekinin şikayetini belirtmiş olduğu ifadesi sosyal hizmetler görevlisi eşliğinde temin edildiğini ve ifade esnasında suç isnadını sağlamak için müştekinin şahsi cep telefonu ile çekmiş olduğu ve olay esnasında ait çok kısa içerikli bir video kaydı müştekinden kendi beyanı doğrultusunda teslim alındığını anlattı.

Polis, meselenin çok yeni olup ciddiyetine  ve müştekide ciddi bir olumsuz etki yarattığını söyledi. 

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Polis, meselenin meydana geldiği alanda kamera görüntüsü bulunmadığını ve tahkikatı derinleştirerek bölgede kamera görüntüsü işletme kayıtları ve veya bu meseleye gören görgü tanıklarının olup olmadığı konusunda titizlik içeren bir ek tahkikat başlattığını anlattı.

Polis, zanlının bu safhada serbest kalması tahkikata olumsuz yönde etki edebileceğinden dolayı zanlının 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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