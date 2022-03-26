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Kuaförler Birliği Başkanı Zamlara Karşı Birlikte Mücadele Çağrısında Bulundu

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Kuaförler Birliği Başkanı Zamlara Karşı Birlikte Mücadele Çağrısında Bulundu
Kuaförler Birliği Başkanı Zamlara Karşı Birlikte Mücadele Çağrısında Bulundu

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Yönetim Kurulu Üyesi,  Kuaförler Birliği Başkanı Mahmut Kanber, zamlardan dolayı hükümete eleştirilerde bulundu ve birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Kamber, yaptığı yazılı açıklamada, alkollü içki vergisine yapılan artışıyla ilgili olarak “Alkollü içeceklere konan vergi artışı, ne tür bir maliyeti olacağını düşünmeden, sadece devletin kasasına ne kadar daha para gireceğini hesaplayarak yapılan bir artıştır” dedi.

Halkın ihtiyaçlarını karşılayacak adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir sistem oluşturma noktasında sokağa inilmesi gerektiğini belirten Kanber, tüm zamların geri alınması, adil ve sürdürülebilir bir ekonomik düzen için birlikte mücadele çağrısı yaptı.

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