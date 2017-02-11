Yakın Doğu Üniversitesi Öğrt.Üy. Kuala-Lumpur Malezya’da Uluslararası Kongrede Bilimsel Komite Üyeliğine Seçildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Özden Fuller, Kuala-Lumpur Malezya’da 10-12 Nisan 2017 tarihleri arasında Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre’de gerçekleştirilecek olan “International Conference on Geoscience, Energy and Materials” başlıklı uluslararası kongrede bilimsel komite üyeliğine seçildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Uluslararası konferansın bilimsel komitesinde toplam 12 farklı ülkeden 23 bilim adamının görev alacağı belirtildi. Türkiye’den İstanbul Üniversitesi, İngiltere’den Swansea ve Cranfield Üniversitesi’nden komite üyelerinin de yer aldığı belirtilen Uluslararası Konferans’ta Doç. Dr. Özge Özden Fuller Kıbrıs adasından Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil edecek.

“International Conference on Geoscience, Energy and Materials” başlıklı uluslararası kongrede, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Geri Dönüşüm Materyalleri, Toprak İyileştirilmesi, Erozyon ve benzeri konularda “sözlü” ve “poster” şeklinde bilimsel bildiri sunumları yer alacak.