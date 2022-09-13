Kuantum teknolojisi nasıl bir hız getirecek? Araba dakikalar, telefon saniyeler içinde şarj olacak

Kuantum piller, yeni nesil kuantum bilgisayarların çalışmasını mümkün kılan kuantum mekaniğinin aynı özelliklerini kullanıyor, ancak bilgisayarların işlem gücünü büyük ölçüde artırmak yerine ürünlerin anında şarj edilmesini de sağlayabilirler.



Kore'deki Temel Bilimler Enstitüsü ve İtalya'daki Insubria Üniversitesi'ndeki bilim insanlarından oluşan bir ekip, mikromaser olarak bilinen bir kuantum mekanik sistemi kullanarak bu teknolojiyi gerçekleştirme yolunda atılım yaptı.



Kuantum piller, bir kübit akışı aracılığıyla yüklenen enerjiyi depolamak için bir elektromanyetik alan kullanıyor ve aynı zamanda aşırı şarj riskine karşı koruma sağlıyor.

Araştırmacılar bir mikromaseri "mükemmel bir kuantum pil modeli" olarak tanımladılar ve şarj işleminin klasik şarjdan daha hızlı olduğunu başarılı bir şekilde gösterdiler.



ELEKTRİKLİ ARABALAR 3 DAKİKADA ŞARJ OLABİLİR

Güney Koreli araştırmacılar, kuantum pil teknolojisinin elektrikli arabaların evde şarj sürelerini 10 saatten sadece üç dakikaya indirebileceğini, süper şarj istasyonlarının ise bir aracı sadece 90 saniyede tamamen şarj edebileceğini hesapladılar.



Bu yılın başlarında yayınlanan bir çalışmada, bilim adamları, pilin boyutu büyüdükçe kuantum pilin şarj süresinin gerçekte nasıl azaldığını kaydetti.

Bunun nedeni, pil büyüdükçe moleküllerin daha fazla dolaşık hale gelmesiyle ilgili olan kuantum hızlanması olarak bilinen bir fenomen.



Bu, klasik pillerin yaptığı gibi bataryaları paralel olarak şarj etmek yerine toplu olarak şarj etmelerini sağlıyor.



Araştırmalar başarılı olursa, bilim insanları, akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar her şeyi kullanma şeklimizi değiştiren yeni bir ultra verimli pil çağının geleceğini umuyorlar.

En son araştırma, 'Kuantum piller olarak Mikromasörler' başlıklı bir çalışmada detaylandırıldı.



Bilimsel dergi Quantum Science and Technology'de yayınlandı .