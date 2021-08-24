KÜB Başkanı Arslanbaş, Milli Eğitim Bakanının Çabalarına Destek Olacaklarını Kaydetti

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı Selman Arslanbaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK), pandemi süreci

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı Selman Arslanbaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK), pandemi sürecinde ciddi çaba ortaya koyduğunu kaydetti.



KİÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre akademik hayatın, öğrenci ve bilgi odaklı yürütülebilmesi için tüm paydaşların büyük özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Arslanbaş, “Milli Eğitim Bakanı ve bürokratları, YÖDAK Başkanı ve üyeleri, Üniversiteler Birliği ve Yurtlar Birliği üyeleri el ele verip ‘sağlıklı bir eğitim öğretimi nasıl planlarız’ düşüncesiyle geceli gündüzlü çalışıyor. Biz de bu çabalara destek olacağız” dedi.



Arslanbaş, KÜB’ün, okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için almış olduğu kararların, başta Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK olmak üzere, tüm KKTC Yüksek Öğretim paydaşlarıyla uyum içinde olduğunu da söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, “paydaşları sürekli bilgilendirmesi ve süreci birlikte yürütme” noktasındaki iradesinin takdire şayan olduğuna vurgu yapan Arslanbaş, “Bakanımızın yüz yüze eğitim için gösterdiği çabaya destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.



KKTC’de, aşı ve PCR testleri temininde sıkıntı yaşanmadığını da kaydeden Arslanbaş, öğrencilerin sorunsuzca adaya gelebilmeleri için uçuşların artırılması yönünde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.