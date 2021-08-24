  • BIST 1.459,330
  • Altın 488,06
  • Dolar 8,4580
  • Euro 9,9000
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

KÜB Başkanı Arslanbaş, Milli Eğitim Bakanının Çabalarına Destek Olacaklarını Kaydetti

» »
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı Selman Arslanbaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK), pandemi süreci
KÜB Başkanı Arslanbaş, Milli Eğitim Bakanının Çabalarına Destek Olacaklarını Kaydetti

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı Selman Arslanbaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK), pandemi sürecinde ciddi çaba ortaya koyduğunu kaydetti. 


KİÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre akademik hayatın, öğrenci ve bilgi odaklı yürütülebilmesi için tüm paydaşların büyük özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Arslanbaş, “Milli Eğitim Bakanı ve bürokratları, YÖDAK Başkanı ve üyeleri, Üniversiteler Birliği ve Yurtlar Birliği üyeleri el ele verip ‘sağlıklı bir eğitim öğretimi nasıl planlarız’ düşüncesiyle geceli gündüzlü çalışıyor. Biz de bu çabalara destek olacağız” dedi.


Arslanbaş, KÜB’ün, okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için  almış olduğu kararların, başta Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK olmak üzere, tüm KKTC Yüksek Öğretim paydaşlarıyla uyum içinde olduğunu da söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, “paydaşları sürekli bilgilendirmesi ve süreci birlikte yürütme” noktasındaki iradesinin takdire şayan olduğuna vurgu yapan Arslanbaş, “Bakanımızın yüz yüze eğitim için gösterdiği çabaya destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.


KKTC’de, aşı ve PCR testleri temininde sıkıntı yaşanmadığını da kaydeden Arslanbaş, öğrencilerin sorunsuzca adaya gelebilmeleri için uçuşların artırılması yönünde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:47
  • Canaltay, Eroğlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tetkikler devam ediyor23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:44
  • Tatar: ‘Pasaportları iptal ederiz’ şeklinde açıklamaları kınıyorum, reddediyorum23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:55
  • Korkmazhan: Maraş üzerinden yaratılan provokasyon, iptal edilen pasaportlar ile başka bir provokasyona kapı açtı23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:54
  • Ataoğlu'ndan Rum yönetiminin pasaport kararına tepki23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:51
  • KKTC'de 2 ölüm 178 vaka!23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:39
  • KKTC'de Covid19'dan 4 günde 5'înci ölüm.. Bugün ölen 2'inci kişi...23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:37
  • Erhürman: Piyasada tüp gaz yok23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:35
  • TDP Lideri Cemal Özyiğit: Kıbrıs Rum liderliği insan haklarını da ayaklar altına almış durumda.23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:29
  • SMA Hastası Asya Bebek, Türkiye'de Ücretsiz Tedavi Olacak23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti