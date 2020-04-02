Küb, Salgının Yükseköğretim Üzerindeki Etkilerine Yönelik Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Önerilerini Sundu

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), koronavirüs salgınının KKTC yükseköğretim alanı üzerindeki olası etkileri ve alınması gerekli tedbirler yönünde almış olduğu kararlar ve üretilen önerileri, Başbakan Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na iletti.

“KKTC’DE YÜKSEKÖĞRETİM ALANI EKONOMİ AÇISINDAN ANA SEKTÖRLERDEN BİRİ KONUMUNDADIR”

KÜB’den yapılan açıklamada, küresel ölçekte yaşanan salgının tüm dünya ekonomilerini derinden etkilediği ve etkilerinin 2020 yılı süresince gerek üretim; gerekse iş gücü piyasasının ve dolayısıyla tüm ekonomik aktiviteleri etkilemesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, “ KKTC gibi ekonomisi dışa bağımlı ülkelerde bu etkinin daha derin ve uzun vadeli olacağı düşünülmektedir. Ekonomisi esasen hizmetler sektörüne bağlı olan KKTC’de yükseköğretim alanı ekonomi açısından ana sektörlerden biri konumundadır. Yükseköğretim alanın yarattığı direkt ve dolaylı etki KKTC ekonomisi açısından ciddi öneme sahiptir.“ denildi

“SALGIN NEDENİYLE TC UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN %90’NINDAN FAZLASI TÜRKİYE’YE DÖNDÜ”

KÜB, salgın nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin %90‟nından fazlasının Türkiye’ye döndükleri, uluslararası öğrenciler arasında imkanları uygun olanların da adadan ayrıldığına dikkat çekilerek, “Söz konusu öğrencilerin bir kısmı ailelerinin bu süreçte yaşayacakları ekonomik sıkıntılar nedeniyle belki de eğitimlerini devam ettirmek üzere geri dönemeyeceklerdir. Bu çerçevede üniversite gelirlerinde hem 2019-2020 akademik döneminde, hem de 2020-2021 öğretim yıllarında, salgından kaynaklı çeşitli nedenlerden dolayı ciddi bir düşüş olmuştur. “ifadeleri yer aldı.

“ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN TÜM DESTEKLERİN ÜNİVERSİTELERE DE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR”

Açıklamada, KÜB bünyesinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde gerçekleşen toplantıya katılım gösteren, Ada Kent Üniversitesi, ARUCAD, Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Onbeş Kasım Üniversitesi, Rauf Denktaş Üniversitesi , Uluslararası Final Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yetkililerinin, hükümete yönelik talep ve önerilerinin özetle, özel sektöre verilen mali haklar, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı gibi konuların yükseköğretim sektörüne de sağlanması yönünde olduğu bildirildi.

İçerisinde bulunulan krizin, yükseköğretim alanına olası etkilerinin dolaylı ve direkt olarak KKTC ekonomisi üzerinde büyük olumsuz etkiler yaratacağı ifade edilen açıklamada; üniversitelere yönelik alınacak ekonomik ve diğer tedbirlerin önemine dikkat çekildiği belirtildi.

“DEVLETİMİZLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ”

Açıklamada şöyle denildi:

“Özellikle Milli Eğitim Bakanı’mız öğrencilere yönelik, hükümet ve devlet olarak ortaya koyacakları birtakım açılımları bizlerle paylaşırken, bizler de üniversiteler olarak onlardan beklentilerimizi dile getirdik. Bu zorlu süreçte tabii ki hükümetimizle birlikte hareket edebiliyor olma noktasına geçebiliyor olduğumuzu düşünüyoruz.

Üniversiteler olarak devletimize; devletinde üniversitelere sahip çıkması suretiyle bu süreci yara almadan ve geleceği daha doğru bir şekilde yönlendireceğiz. Adadaki yükseköğretimi daha iyi konumlandırabilecek bir takım çalışmalar yapma noktasında hem fikir olduk ve günü sonlandırdık.”