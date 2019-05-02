  • BIST 95.067
  • Altın 243,964
  • Dolar 5,9605
  • Euro 6,6768
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Küba, ABD'yi bir kez daha yalanladı: Venezüella'da askerimiz yok

» »
Venezüella'daki darbe girişiminin ardından ABD yönetimi tarafından sıklıkla dile getirilen iddiaları bir kez daha yalanlayan Küba, bu ülkede askeri bulunmadığını ve herhangi bir güvenlik operasyonuna katılmadığını belirtti.
Küba, ABD'yi bir kez daha yalanladı: Venezüella'da askerimiz yok

Venezüella’da yaşanan darbe girişiminin ardından ABD tarafından gündeme getirilen ‘Küba askerleri ülkede operasyon yapıyor’ iddiası bir kez daha yalanlandı.

 

Küba'nın ABD İşleri Genel Direktörü Carlos Fernandez de Cossio, ülkesinin Venezüella’da 20 binden fazla askeri ve istihbarat ajanı bulunduğu yönündeki suçlamasının doğru olmadığını söyledi.

Venezüella’da tahminen 20 bin Kübalı bulunduğunu, bu kişilerin de sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan Cossio, "Asker yok. Küba, Venezuela'da askeri ya da güvenlik operasyonlarına katılmıyor" dedi. 

'ABD'NİN DÜNYA ÇAPINDA 700'DEN FAZLA ÜSSÜ VAR'

Ancak iki ülke arasında istihbarat konusunda bir işbirliği bulunduğunu belirten Cossio, bunun ‘tamamen meşru’ olduğunun altını çizdi.

Cossio, "Dünyanın her yerinde 600-700'den fazla askeri üssü bulunan ABD, dünya çapında 800 binin üzerinde Amerikalıyı konuşlandırmış durumda. Bölgemizde herhangi iki ülke askeri veya istihbari işbirliği kurabilir. Bizim de birçok ülkeyle var. Yani bu tamamıyla meşru ve bunu yapmak, Küba ve Venezüella’nın egemenlik hakkıdır" ifadelerini kullandı.

 

ABD Başkanı Donald Trump, darbe girişimine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Küba askerleri ve milisleri, Venezüella anayasasını mahvetme ve ölümlere sebep olma amacı güden tüm askeri ve diğer operasyonlarını derhal sonlandırmazsa, en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo Küba adasına uygulanacaktır " demişti.

Trump’ın bu açıklamasına Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de tepki göstermişti. Rodriguez dün yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın konuyla ilgili Trump’ı yanlış bilgilendirdiğini söylemiş ve Bolton’a ‘patalojik yalancı’ diye seslenmişti.

Rodriguez, “Venezüella’da Küba askerleri de yok, askeri ya da güvenlik operasyonlarına katılan Kübalılar da yok. Sadece insani yardım görevi yürüten sağlık çalışanları var. Trump’ın ambargo tehdidini şiddetle reddediyorum” demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maduro: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak!01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:43
  • Venezuela Komünist Partisi: "Gringo Go Home"30 Nisan 2019 Salı 21:58
  • Venezüella'da Guaido'dan darbe girişimi: Ordu 'Maduro'nun yanındayız' dedi30 Nisan 2019 Salı 16:04
  • Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı29 Nisan 2019 Pazartesi 11:57
  • Kamyondan yola 30 bin dolar saçıldı!28 Nisan 2019 Pazar 21:57
  • ABD'de sinagoga saldırı: Bir ölü, 3 yaralı28 Nisan 2019 Pazar 11:50
  • CIA'in ilk Instagram fotoğrafının şifrelerini çözebildiniz mi?27 Nisan 2019 Cumartesi 18:24
  • Kızamık salgını: Bin öğrenci ve personel karantinaya alındı27 Nisan 2019 Cumartesi 15:23
  • Anne ve babası ölen 3 yaşındaki kız günlerce 2 aylık kardeşine baktı27 Nisan 2019 Cumartesi 13:26
  • ABD'de kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti25 Nisan 2019 Perşembe 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti