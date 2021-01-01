Bugün Küba Devrimi ' nin 62 yıldönümü. 1959 yılında bugün Fidel Castro liderliğindeki 26 Temmuz Hareketi ' nin isyan ordusu, ABD destekli Batista diktatörlüğünü devirdi.

5 buçuk yıllık mücadelenin ardından, Fidel Castro, Che Guevara ve devrim arkadaşları, ABD 'nin adaya hakim olmasına izin veren Fulgencio Batista' nın vahşi ve yozlaşmış rejiminden kontrolü ele geçirdi.

Devrim, ABD emperyalizmi için önemli bir yenilgiydi ve dünyanın dört bir yanında sömürgeciliğe ve kapitalizme karşı direnişin dayanıklı bir sembolü haline geldi.

İşte Küba Devrimi ' nin ilk günlerine ve yıllarına ait tam renk resimler.