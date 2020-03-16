  • BIST 88.832
  • Altın 301,297
  • Dolar 6,3935
  • Euro 7,1559
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Küba, koronavirüs tedavisinde etkili olan ilaçların üretimi için garanti verdi

» »
Küba, koronavirüs tedavisinde etkili olan ilaçların üretimi için garanti verdi
Küba, koronavirüs tedavisinde etkili olan ilaçların üretimi için garanti verdi

Küba'da ilaç endüstrisi, koronavirüs tedavisinde kullanılacak 22 ilacın üretilmesi konusunda garanti verdi. Bu ilaçlar arasında, koronavirüsle mücadele konusunda etkili olduğu görülen 'Interferon Alpha 2B' de bulunuyor.

Küba'da ilaç üreticisi BioCubaFarma, daha önceki SARS ve MERS salgınlarında etkisini gösteren Interferon Alpha 2B dahil olmak üzere koronavirüsle savaşacak 22 ilacın üretimi konusunda garanti verdi.

Telesur'un aktardığına göre BioCubaFarma yöneticisi Eduardo Martinez Diaz"Şu anda birçok ülkeden talepler alıyoruz ve yeterli kapasitemiz olduğu için bunlara cevap verebiliyoruz" dedi. Diaz, ilaç talep eden ülkelere gerekli olandan fazlasını göndermediklerini belirtti.

Küba Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji Merkezi'nden (CIGB) Genel Müdür Eulogio Pimentel Vazquez de, "Envanterimizde, Çin'de enfekte olan herkesi tedavi edebilecek miktarda ilaç bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Interferon Alpha 2B, 2002'deki SARS ve 2012'deki MERS salgınında da kullanılmış ve tedavide etkili olduğu görülmüştü. Bu ilaç, Küba teknolojisiyle ve Changchun Heber Biyolojik Teknoloji kurumuyla yapılan ortak çalışma sonucu Çin'in Jilin bölgesinde üretiliyor.

Küba'da, şimdiye kadar dört koronavirüs vakası tespit edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de coronavirus: Tek bir eyalette 100 bin vaka olabilir!13 Mart 2020 Cuma 19:40
  • Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde Kovid-19 tespit edildi13 Mart 2020 Cuma 12:56
  • ABD’de bir eyalette daha acil durum ilan edildi13 Mart 2020 Cuma 10:30
  • ABD Başkanı Donald Trump'la da görüşmüştü corona virüs çıktı12 Mart 2020 Perşembe 19:04
  • ABD’de Bernie Sanders, Trump’a karşı bayrak yeniden bayrak açtı12 Mart 2020 Perşembe 16:35
  • Beyaz Saray'dan koronavirüs toplantılarında 'gizlilik' talimatı12 Mart 2020 Perşembe 12:49
  • Weınsteın’ın cezası belli oldu.. 23 yıl hapis12 Mart 2020 Perşembe 12:30
  • Trump, Avrupa’dan ABD’ye seyahatleri 30 gün askıya aldı12 Mart 2020 Perşembe 10:07
  • ABD'de koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi11 Mart 2020 Çarşamba 17:32
  • ABD’den, BM’in İdlib ateşkesi için destek açıklamasına engel07 Mart 2020 Cumartesi 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti