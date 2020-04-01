Küba'da 1 Mayıs yürüyüşü iptal edildi

Küba'da hükümet, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için 1 Mayıs'taki yürüyüşü iptal ettiğini duyurdu.

İşçi Bayramı'ndaki yürüyüş, adadaki siyasi takvimin en önemli etkinliklerinden biri.

BBC Küba Muhabiri Will Grant, bunun "Küba hükümetinin atmak isteyebileceği en son adım olduğunu" söyülyor.

Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 1 Mayıs'ın evlere Küba bayrakları asmak gibi alternatif yöntemlerle kutlanabileceğini belirtti.

Küba daha önce de tüm ticari uçuşları yasaklamış ve Pinar del Rio bölgesindeki bir topluluk tamamen karantinaya alınmıştı.

Küba'da şu ana dek 200 koronavirüs vakası ve altı ölüm kayıtlara geçti.